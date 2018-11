Auszeichnung für kreativen Branchennachwuchs - Stage|Set|Scenery unterstützt Baden-Baden Award (FOTO)

Berlin (ots) -- Nachwuchspreis für Theater-, Film-, Fernseh- undVeranstaltungsberufe feiert zehnjähriges Bestehen- Preisverleihung am 30. November 2018 in Baden-Baden- Umfangreiches Programm für Branchennachwuchs auf derStage|Set|SceneryDer Baden-Baden Award feiert Jubiläum: Zum zehnten Mal werdenüberragende Abschlussarbeiten frisch gebackener Bühnenmaler undBühnenplastiker, Maskenbildner, Mediengestalter Bild und Ton,Veranstaltungskaufleute, Veranstaltungstechniker sowie Requisiteuremit dem begehrten Fohlen ausgezeichnet. Die Trophäe kommt zumJubiläum in einer Sonderedition: Das sonst fünffarbige Fohlen wirdvon der Staatlichen Majolika Keramik Manufaktur Karlsruhe mit einergoldfarbenen Lasur überzogen.Ins Leben gerufen wurde der Baden-Baden Award von der IHKKarlsruhe, in ihrer Funktion als Leitkammer für die BerufeMaskenbildner, Bühnenmaler und Bühnenplastiker, sowie demSüdwestrundfunk (SWR), der Stadt Baden-Baden, der europäischen Medienund Event-Akademie (EurAka) und dem Badischen Staatstheater ausKarlsruhe.Unterstützung gibt es auch von der Stage|Set|Scenery: DieFachmesse für Theater-, Film- und Veranstaltungstechnik, die vom 18.bis zum 20. Juni 2019 auf dem Berliner Messegelände stattfindet, wirdvon der Messe Berlin zusammen mit der Deutschen TheatertechnischenGesellschaft (DTHG) organisiert - deren Vertreter sitzen auch in derJury des Baden-Baden Awards. Patricia Pohle, Projektleiterin derStage|Set|Scenery: "Was wäre eine Inszenierung ohne Bühnenbild,Kostüm und Maske, ohne Licht und Ton? Die Gewerke bleiben oft imVerborgenen, dabei machen sie eine Inszenierung erst perfekt. Mit demBaden Baden-Award holen wir die heimlichen Stars hinter den Kulissenauf die Bühne."Die Förderung des Branchennachwuchses steht auch auf derStage|Set|Scenery im Fokus. Hintergrund ist ein wachsenderNachwuchsmangel im handwerklich-technischen Bereich, der zu einemverstärkten Wettbewerb auf dem nationalen und internationalenArbeitsmarkt führt. Hier setzt die Stage|Set|Scenery an, um denAustausch zwischen kulturellen Einrichtungen und den "Mitarbeiternvon morgen" zu fördern. So wird das Anatomische Theater auf derStage|Set|Scenery im kommenden Jahr wieder als Arena für eineVielzahl von Aus- und Weiterbildungsangeboten dienen. In Halle 22präsentieren sich Berufsschulen genauso wie Hochschulen und Aus- undWeiterbildungseinrichtungen. Wie im vergangenen Jahr werden auchwieder die Weltenbauer.Youngsters.Awards vergeben, die die bestenArbeiten zu "Leonardo da Vinci" von jungen Talenten aus den BereichenTheater, Film und Veranstaltungstechnik küren.Weitere Informationen zur Stage|Set|Scenery 2017 und 2019 findenSie unter www.stage-set-scenery.de.Fotos der Stage|Set|Scenery 2017 finden Sie in druckfähigerQualität hier zum Download.Die Stage|Set|Scenery im Überblick:Die Stage|Set|Scenery ist die führende internationale Fachmesseund Kongress für Theater-, Film- und Veranstaltungstechnik mit denSchwerpunkten Bühnenmaschinerie und Steuerung, Architektur undFachplanung, Licht, Akustik, Ton, Video- und Medientechnik,Studiotechnologie, Events, Museums- und Ausstellungstechnik,Ausstattung und Dekoration, Maske, Kostüm und Sicherheitstechnik. DieVeranstaltung wird in Kooperation mit der DeutschenTheatertechnischen Gesellschaft (DTHG) durchgeführt, die auch für diein die Messe integrierte International Stage Technology Conferenceverantwortlich zeichnet. Die Stage|Set|Scenery findet alle 2 Jahre imJuni auf dem Berliner Messegelände statt.Pressekontakt:Messe Berlin GmbHCorporate CommunicationsStage|Set|SceneryBritta WoltersPR ManagerT +4930 3038-2279wolters@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell