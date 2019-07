Auszeichnung für innovative Unternehmen: Bewerbung für den KfW Award Gründen noch bis zum 1. August möglich

Frankfurt am Main (ots) -- Preisvergabe für Start-ups- Preisgeld insgesamt 35.000 Euro- 16 Landessieger und ein Bundessieger werden prämiert- Sonderpreis für Social EntrepreneurshipBis zum 1. August können sich Start-ups noch für den KfW AwardGründen 2019 bewerben. Die KfW zeichnet mit diesem renommiertenWettbewerb junge Unternehmen aus ganz Deutschland aus, die für ihreIdeen und ihren Mut öffentliche Anerkennung erhalten sollen. DerWettbewerb richtet sich an Unternehmen bzw. Unternehmensnachfolger abdem Gründungsjahr 2014. Insgesamt wird ein Preisgeld in Höhe von35.000 Euro vergeben.Pro Bundesland wird ein Unternehmen ausgezeichnet. Diese 16Landessieger erhalten je 1.000 Euro. Die Auszeichnung findet am 17.Oktober in Berlin statt. Aus den Landessiegern wird ein Bundessiegergewählt und auf der Prämierung bekanntgegeben. Dieser erhält weitere9.000 Euro. Außerdem vergibt die Jury einen Sonderpreis für SocialEntrepreneurship. Er ist mit 5.000 Euro dotiert. Die Gäste derPreisverleihung wählen per Live-Abstimmung einen Publikumssieger(zusätzliches Preisgeld 5.000 Euro).Alle Preisträger sind vom 17. bis 19 Oktober 2019 nach Berlineingeladen - Hotelaufenthalt und Besuchsprogramm inklusive. Bei derVeröffentlichung ihrer Erfolgsgeschichte unterstützt sie einePR-Agentur. Der TV-Sender n-tv berichtet zudem in einer Sondersendungüber den Bundessieger und ausgewählte Preisträger.Ausgewählt werden die Preisträger von einer Jury, die miterfahrenen Vertreterinnen und Vertretern aus der KfW, der Politik,Wirtschaftsverbänden, Landesförderinstituten sowie mitMedienvertretern besetzt ist. Sie bewerten die Unternehmen nachInnovationsgrad sowie Kreativität und prüfen, ob sozialeVerantwortung übernommen wird. Maßgeblich ist auch, wie umweltbewusstdie Umsetzung erfolgt und ob Arbeits- und Ausbildungsplätzegeschaffen oder erhalten werden.Unternehmen aller Branchen können sich bis zum 1. August onlineunter www.kfw-awards.de bewerben.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Wolfram SchweickhardtTel. +49 (0)69 7431 1778, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Wolfram.Schweickhardt@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell