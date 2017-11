Auszeichnung für das erste Elektrofahrzeug von Borgward / German Design Award für Borgward BXi7 (FOTO)

Stuttgart (ots) -Der mit einer hochkarätigen Jury besetzte Rat für Formgebung - diedeutsche Marken- und Designinstanz überhaupt - hat erneut einBorgward-Produkt geehrt. Das vollelektrische Konzept-SUV BorgwardBXi7 ist 2018 Preisträger des German Design Awards. Diese Ehre wurdezuvor bereits den Modellen Borgward BX7, Borgward BX5 und der SUVCoupé-Studie BX 6 zuteil.Ziel des Rates für Formgebung ist die Förderung von innovativenProdukten und Projekten, die in der deutschen und internationalenDesignlandschaft wegweisend sind. Somit erhält der vielfach als"innovativ" und "typisch deutsch" bezeichnete Designcharakter vonBorgward seine offizielle Weihe von höchster Stelle. Der hochkarätigbesetzte Rat wurde 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages alsStiftung gegründet und gilt als eines der weltweit führendenKompetenzzentren für Kommunikation und Markenführung im BereichDesign."Mit dem E-Modell Borgward BXi7 werden wir 2017 bereits zumvierten Mal mit dem renommierten German Design Award ausgezeichnet.Das ist für uns zusätzlicher Ansporn, auch weiterhin denParadigmenwechsel hin zur Elektromobilität gestalterisch zum Ausdruckzu bringen. Wo der Weg in Zukunft hingehen kann, haben wir auch mitder wegweisenden Studie Borgward Isabella Concept verdeutlicht.»,sagte Anders Warming, Global Design President der BORGWARD Group AG,am Hauptsitz der Borgward Group AG in Stuttgart.Ausgezeichnetes Elektromodell von BorgwardDas charakteristische Erscheinungsbild des BORGWARD BXi7 ist imDesigncenter in Renningen nahe Stuttgart entstanden und spiegelt denfrischen, zukunftsorientierten Spirit der variablenElektroantriebsplattform Borgward ePROPULSION wieder. Im Vergleichzum normalen Borgward BX7 mit Verbrennungsmotor charakterisierensignifikante Details die Elektroversion. Da ist einerseits dieexklusive Lackierung LIGHTNING BLUE, in Zukunft für alle BorgwardKonzeptfahrzeuge mit E-Antrieb reserviert. Im exklusiven Designzeigen sich beim BXi7 auch die Dachreling mit fließendem Übergang inden Dachspoiler, Front- und Heckstoßfänger, Heckdiffusor sowie dieaerodynamisch optimierten Räder. Hinzu kommen blaue Farbapplikationenin SKY COLOUR und eine eigenständige Signatur des LED-Tagfahrlichts.Im Innenraum werten charakteristische Design-Elemente den BXi7auf. Große Zierelemente in LIGHTNING BLUE, dezente Zierleisten oderdie BORGWARD typische Rhombensteppung der Sitze in SKY COLOUR gebeneinen deutlichen Hinweis auf den Antrieb der anderen Art. Ergänztwird dieser Eindruck durch den neu gestalteten Wählhebel in derMittelkonsole und die beiden großflächigen LCD-Displays in derArmaturentafel.Alltagstauglich dank innovativem E-AntriebIm seriennahes Konzept-SUV Borgward BXi7 sorgt die gemeinsam mitdem strategischen Partner LG Electronics entwickelte Batterie fürhohe Alltagstauglichkeit. In folgenden Entwicklungsschritten soll derBXi7 in Abhängigkeit der Fahrweise eine elektrische Reichweite bis zu500 Kilometern erzielen. An einer Schnellladestation dauert derLadezyklus bis 80 Prozent nur 30 Minuten.Jeweils ein E-Motor an der Vorder- und Hinterachse machen das SUVdank der elektronischen Steuerung eAWD zu einem Allradler mitvollvariabler Momentenverteilung. Zusammen leisten die permanenterregten Synchronmotoren mit integriertem Konverter 200 kW / 272 PS,bieten ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmeter und verbinden jenach Fahrerwunsch sportliche Fahrleistungen mit höchstmöglicherEffizienz.Pressekontakt:BORGWARD GROUP AGKriegsbergstrasse 1170174 StuttgartAxel LengertDirector Product CmommunicationTelefon +49 (0)711 36510 1045E-Mail axel.lengert@borgward.comwww.borgward.comOriginal-Content von: BORGWARD Group AG, übermittelt durch news aktuell