Auszeichnung für Schulungsprogramm des DZV zum Jugendschutz im Handel

Berlin (ots) - Das Schulungsprogramm zum "Jugendschutz im Handel"wurde heute mit einem Preis der Gesellschaft für Pädagogik,Information und Medien e.V. im Rahmen der diesjährigenFestveranstaltung zur Verleihung des Comenius-EduMedia-Award 2019ausgezeichnet. Die Jury der GPI hatte zur Auszeichnungsveranstaltungin das Berliner CHAMÄLEON Theater geladen. Mit der Verleihung derComenius-EduMedia-Auszeichnungen fördert die GPI pädagogisch,inhaltlich und gestalterisch herausragende digitale Bildungsmedien,in diesem Jahr bereits zum 24. Mal. Jan Mücke, Geschäftsführer desDeutschen Zigarettenverbandes (DZV), nahm die Auszeichnung mit demComenius-EduMedia-Siegel dankend entgegen. "Wir freuen uns ganzbesonders über diese Anerkennung unserer Bemühungen im Jugendschutz.Diese Auszeichnung ist einmal mehr Beweis dafür, dass einTabakwerbeverbot mit dem Jugendschutz jedenfalls nicht begründetwerden kann." Mücke kritisierte damit die erst gestern vonBundeskanzlerin Merkel geäußerte Verbotsforderung für Tabakwerbung.Statt einem Totalwerbeverbot sind effektive Selbstregulierung,gute Präventions- und Aufklärungsarbeit und die konsequente Umsetzungdes Kinder- und Jugendschutzgesetzes die richtigen Schritte. Dieswird in der Tabakwirtschaft schon seit Jahren angewandt,sichergestellt durch die Selbstregulierung der Branche imDZV-Werbekodex. Mit Erfolg: Kinder und Jugendliche in Deutschlandkonsumieren immer seltener Tabakprodukte. In den vergangenen 15Jahren ging die Quote der Raucher unter den Zwölf- bis 17-Jährigenvon 28 Prozentpunkte auf aktuell nur noch 7 Prozent zurück (Quelle:BZgA). "Zigaretten gehören nicht in die Hände von Minderjährigen.Dieses gesamtgesellschaftliche Anliegen wird am besten durch diestrikte Einhaltung und strenge Kontrolle des Abgabeverbots vonTabakwaren an unter 18-Jährige erreicht - als Herstellerverbandstellen wir uns der Verantwortung und leisten in enger Kooperationmit dem Handel dazu intensiv unseren Beitrag."Seit Januar 2019 ist das webbasierte Schulungsprogramm"Jugendschutz im Tabakwaren- und E-Zigaretten-Handel" unterwww.jugendschutz-handel.de online. Der Deutsche Zigarettenverbandunterstützt damit den Handel und besonders Verkäuferinnen undVerkäufer kostenfrei und nachhaltig bei ihrer verantwortungsvollenAufgabe. Das multimediale Lernprogramm bietet zahlreichePraxisbeispiele und Argumentationshilfen im Umgang mit jungen Kunden,die Tabakprodukte oder e-Zigaretten käuflich erwerben wollen. DasProgramm beinhaltet Wissenswertes zu den gesetzlichen Vorgaben undhilft so bei der konsequenten Umsetzung des Jugendschutzes imEinzelhandel. Das ca. 20minütige Training kann zeitlich und räumlichflexibel absolviert werden. Jeder Teilnehmer erhält nach Abschlusssein persönliches Zertifikat. Die aktuellen gesetzlichen Vorgabenstehen zudem als Ausdruck für den Laden zum Download bereit.Auch für e-Zigaretten gelten seit 2016 die gleichenjugendschutzrechtlichen Bestimmungen wie für traditionelleTabakprodukte, der Verkauf an Kinder und Jugendliche ist verboten.Die strenge Kontrolle des Mindestabgabealters beim Verkauf vone-Zigaretten sei ein entscheidender Faktor für die weitereEntwicklung dieses noch jungen Marktsegments, so DZV-GeschäftsführerJan Mücke: "Für erwachsene Raucherinnen und Raucher stellene-Zigaretten eine interessante Alternative dar, was sich auch in derdynamischen Marktentwicklung widerspiegelt. Der konsequenteJugendschutz ist eine Grundvoraussetzung, um die allgemeine Akzeptanzder e-Zigarette weiter zu stärken und diesen positiven Trendfortsetzen zu können."Das Schulungsprogramm wurde in Zusammenarbeit mit dem Verband deseZigarettenhandels e.V. (VdeH) erstellt.Der Deutsche Zigarettenverband (DZV) vertritt dieZigarettenindustrie in Deutschland und ist zentraler Ansprechpartnerfür Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft in allen Fragen rundum die Themen Rauchen und Zigaretten. Der DZV ist auchInteressenvertreter der rund 20 Millionen Konsumenten vonTabakprodukten in Deutschland. Unter dem Leitmotiv "Genuss brauchtVerantwortung" engagiert sich der DZV für ein respektvollesMiteinander von Rauchern und Nichtrauchern.