Frankfurt am Main (ots) - Die medium magazin-Jury der "Journalistinnen undJournalisten des Jahres" (JdJ) zeichnet die beiden Redakteure der SüddeutschenZeitung, Klaus Ott und Tom Soyer, für ihre ehrenamtlichen Einsatz im Rahmen derMedienbildungsarbeit für Jugendliche aus.In der Jury-Begründung für den Sonderpreis heißt es:"Aus einer kleinen Privatinitiative vor mehreren Jahren ist 2019 einebundesweite Bewegung geworden: "Journalismus macht Schule". Das ist ganzwesentlich den beiden "Vorantreibern" Klaus Ott und Tom Soyer zu verdanken, denInitiatoren des Projekts SZ-Werkstatt. Sie sorgen bereits seit Jahren dafür,dass viele Kolleginnen und Kollegen der Süddeutschen Zeitung sich in SchulenFragen zur journalistischen Arbeit und Nachrichtenlage im Internet stellen, undgehen dabei selbst anhaltend mit gutem Beispiel voran.2019 setzten sie sich zudem dafür ein, dass das Prinzip SZ-Werkstatt auch weitüber den Kreis des eigenen Medienhauses Kreise zieht: IhreVorbereitungsmaterialien haben sie interessierten Kolleginnen/Kollegen undSchulen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Es gelang ihnen, weit über Bayernhinaus Organisationen wie Landesmedienanstalten und Landeszentralen fürpolitische Bildung als Unterstützer der Initiative zu gewinnen - so dieMedienanstalt MABB, die nun das Projekt "Journalismus macht Schule" inBerlin-Brandenburg koordiniert.Allein beim Schülermedientag in Bayern am 3. Mai 2019 diskutiertenJournalistinnen und Journalisten an rund 200 Schulen mit den jungen Leuten überMedien und Journalismus. 2020 sind bereits viele weitere Aktionen fest geplant.Klaus Ott und Tom Soyer werden zugleich stellvertretend geehrt für die vielenKolleginnen und Kollegen, die sich individuell oder für ihr jeweiligesMedienhaus unermüdlich in Projekten mit und für Kinder und Jugendlicheengagieren - für eine bessere Transparenz und Aufklärung in Sachen Medien undJournalismus."Weitere "Journalistinnen und Journalisten des Jahres 2019" sind u.a. JuanMoreno, Gisela Friedrichsen, Annette Dittert, Jan Böhmermann, Benjamin Best,Horst von Buttlar und Jana Hensel.Die Liste mit allen "Journalistinnen und Journalisten des Jahres" 2019 - jeweilsdie Top Ten in zehn Kategorien - und die Begründungen erscheint in mediummagazin 6/2019 und ist sofort digital unterhttps://kurzlink.de/mediummagazin-62019 verfügbar, gedruckt ab 3. Januar 2020.Die Begründungen für die einzelnen Top-Entscheidung stehen frei aufmediummagazin.de .Der undotierte Preis "Journalistinnen und Journalisten des Jahres" (JdJ) wirdseit 2004 von der Branchenzeitschrift medium magazin verliehen. Die unabhängigerund 100-köpfige Jury der #JdJ2019 besteht aus renommierten Vertretern undVertreterinnen der Medienbranche sowie aus den Ausgezeichneten des Vorjahres undNachwuchs-Talenten der "Top 30 bis 30" des Jahres 2019. Bei der Wahl des"Wirtschaftsjournalist des Jahres" kooperiert "medium magazin" mit derFachzeitschrift "Wirtschaftsjournalist" (ebenfalls Medienfachverlag Oberauer).Die Preisverleihung an die "Journalistinnen und Journalisten des Jahres 2019"findet am 17. Februar 2020 im "Hotel & Stadtbad Oderberger" in Berlin statt, mitfreundlicher Unterstützung der Daimler AG, Otto Group, Total sowie Katjes unddem VDP. Verband der Prädikatsweingüter.