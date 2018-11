Auszeichnung für Regenwaldschützer im Kongo (FOTO)

Frankfurt (ots) -John und Terese Hart erhalten in Frankfurt den Bruno H.Schubert-Preis / Frankfurt Conservation Award 2018. Dank ihresEngagements ist eines der geheimnisvollsten Wildnisgebiete in derDemokratischen Republik Kongo heute geschützt.Am gestrigen Mittwochabend (31. Oktober) verlieh die Bruno H.Schubert-Stiftung im 35. Jahr und im Beisein von 160 geladenen Gästenden Bruno H. Schubert-Preis. In diesem Jahr ging der erste Preis anzwei charismatische und mit vollem Herzen engagierte Amerikaner: Dr.John und Dr. Terese Hart. Die beiden haben viele Jahre in einem derentlegensten Regenwälder des Kongobeckens verbracht, den Wald vonLomami auf seine Tiere und Pflanzen untersucht und es letztendlichgeschafft, einen Nationalpark zu etablieren."Als wir 2007 in dieses entlegene und kaum zugängliche Waldgebietkamen und die ersten Untersuchungen machten, war nichts über seineFlora und Fauna bekannt", erinnert sich John Hart. Gemeinsam mitnationalen und internationalen Wissenschaftlern erforschten die Hartsden Regenwald entlang des Lomami-Flusses. Mehr als 300 Vogelartenwurden seitdem dort beschrieben. Es gibt Elefanten, Bonobos und erstkürzlich wurde auch das erste Okapi dort gesichtet. Gleich mehrereneue Affenarten wurden dort entdeckt - eine Sensation in unsererZeit.Dank der exakten und guten Daten gelang es den Harts im Jahr 2011in einem langen Prozess, die Clan-Chefs der Dörfer und die Politik zuüberzeugen, dass Lomami geschützt werden muss. 2016 wurde Lomamioffiziell zum Nationalpark - dem ersten neuen Nationalpark in der DRKongo seit den 70er-Jahren."John und Terese Hart verbinden auf wunderbare Weise Wissenschaftund Naturschutz und sind somit prädestiniert für den Bruno H.Schubert-Preis, der genau auf solche wichtigen Schnittstellenabzielt", sagte Dr. Christof Schenck, Geschäftsführer derZoologischen Gesellschaft Frankfurt in seiner Laudatio."Es wird Ihnen nicht entgangen sein, dass wir diesen Preiserstmals mit einem Zusatz versehen haben: Frankfurt ConservationAward, um ganz klar zu markieren, wofür dieser Preis steht", betontedie Vorstandsvorsitzende der Bruno H. Schubert-Stiftung, GabrieleEick. Seit diesem Jahr trägt der etablierte Preis zusätzlich denenglischen Namen "Frankfurt Conservation Award", um deminternationalen Kontext der Preisträger, die aus den verschiedenstenLändern kommen und sich weltweit engagieren, Rechnung zu tragen.Die Auszeichnung 2018Kategorie 1: Dr. John und Dr. Terese Hart für ihren Einsatz zumSchutz des Regenwald-Nationalparks Lomami in der DemokratischenRepublik Kongo (30.000 Euro).Kategorie 2: Den Preis teilen sich Michael Kunkel für seinenEinsatz im Spessart und der Gründer der armenischenNaturschutzorganisation Foundation for the Preservation of Wildlifeand Cultural Assets (FPWC), Ruben Khachatryan (jeweils 10.000 Euro).Kategorie 3: Studentinnen und Studenten von Green Grubs, Enactuse. V., an der Goethe-Universität Frankfurt (3.000 Euro).Der Bruno H. Schubert-PreisSeit 1983 wird der Bruno H. Schubert-Preis an verdiente Personenfür ihr außergewöhnliches Engagement zur Erhaltung der biologischenVielfalt unserer Erde verliehen. Unter den Preisträgern finden sichgroße Namen wie der Franzose Jacques-Yves Cousteau (1983), derAmerikaner Prof. Edward O. Wilson (1996) oder der Deutsche Prof.Klaus Töpfer (2002). Der Bruno H. Schubert-Preis / FrankfurtConservation Award mit einer Gesamthöhe von aktuell 53.000 Euro, wirdalle zwei Jahre vergeben.Bilder von der Veranstaltung gibt es zum Download unterhttp://ots.de/8R7QRCPressekontakt:Bruno H. Schubert StiftungFrau Theresa GehringC/O Executive Communications069-63151913mail@gabrieleeick.deOriginal-Content von: Bruno H. Schubert-Stiftung, übermittelt durch news aktuell