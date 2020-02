Auszeichnung für Nachhaltigkeitskonzept: Randstad als nachhaltiger Personaldienstleister prämiert

Weitere Suchergebnisse zu "Randstad":

Eschborn (ots) - Die gesellschaftliche Debatte um Nachhaltigkeit dominiertlängst auch die Wirtschafts- und Unternehmenswelt. Die zentrale Frage, dieUnternehmen beschäftigt, lautet: Wie lassen sich wirtschaftliche Anforderungenmit ökologischem Anspruch vereinen? Jene Firmen, die darauf besonders innovativeAntworten gefunden haben, wurden Ende 2019 mit dem "Sustainability Award" desFinanzmagazins "World Finance" ausgezeichnet. In der Kategorie "HR Services"ging der Preis an die globale Unternehmensgruppe von Randstad.Preisträger unter weltweit 35 UnternehmenDamit steht Randstad als weltweit größter Personaldienstleister an der Spitzeder HR-Branche. Im internationalen Vergleich ist Randstad unter 35ausgezeichneten Unternehmen aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen vertreten."Wir sind stolz auf unser Nachhaltigkeitskonzept und freuen uns sehr, dass wirweltweit zu den Vorreitern im nachhaltigen Wirtschaften zählen", betont CarlottaKöster-Brons, National Coordinator CSR bei Randstad Deutschland.Soziale Entwicklungsstrategie 'Employability'Überzeugen konnte Randstad nicht nur mit seinem strategischen Schwerpunkt aufEmployability, der auf seinem umfassenden Weiterbildungskonzept basiert. DieJuroren des Magazins hoben außerdem Randstads Verpflichtung zum UN GlobalCompact hervor. "Dieser Pakt zwischen Unternehmen und der UNO dient dazu, dieglobalisierte Arbeitswelt sozialer und ökologischer zu gestalten. UnserEngagement konzentriert sich auf die Kernbereiche Bildung, Gesundheit,Geschlechtergleichheit, Menschenwürdige Arbeit sowie Klimaschutz", erklärtCarlotta Köster-Brons.Über die "World Finance Sustainability Awards"Der "Sustainability Award" ist einer von sieben Preisen, die das "World Finance"Magazine verleiht. Vorbild der Auszeichnung ist laut Juroren die RE100Initiative, der sich weltweit mehr als 200 namhafte Firmen mit dem Ziel derUmstellung auf erneuerbare Energien verschrieben haben. Nominiert und gewähltwurden die Unternehmen von der Leserschaft der Online- und Printplattform desFinanzmagazins.Über Randstad Gruppe DeutschlandRandstad ist Deutschlands führender Personaldienstleister. Wir helfenUnternehmen und Arbeitnehmern dabei, ihr Potenzial zu verwirklichen, indem wirunsere technologische Kompetenz mit unserem Gespür für Menschen verbinden. Wirnennen dieses Prinzip "Human Forward". In der Randstad Gruppe Deutschland sindwir mit 58.000 Mitarbeitern und rund 550 Niederlassungen in 300 Städtenansässig. Unser Umsatzvolumen umfasst rund 2,38 Milliarden Euro (2018). Nebender klassischen Zeitarbeit zählen die Geschäftsbereiche Professional Services,Personalvermittlung, HR Lösungen und Inhouse Services zu unserem Portfolio. Wirschaffen als erfahrener und vertrauensvoller Partner passgenaue Personallösungenfür unsere Kundenunternehmen. Unsere individuellen Leistungs- undEntwicklungsangebote für Mitarbeiter und Bewerber machen uns auch für Fach- undFührungskräfte zu einem attraktiven Arbeitgeber und Dienstleister. Seit über 50Jahren in Deutschland aktiv, gehören wir mit der Randstad Gruppe Deutschland zurniederländischen Randstad N.V. Ein Gesamtumsatz von rund 23,8 Milliarden Euro(Jahr 2018), über 670.900 Mitarbeiter im täglichen Einsatz, und rund 4.800Niederlassungen in 38 Märkten machen unseren internationalen Unternehmenskonzernzum größten Personaldienstleister weltweit. Zu unseren nationalen Zweigstellengehören neben der Randstad Deutschland GmbH & Co KG außerdem die UnternehmenTempo Team, Gulp, Monster, twago, Randstad Sourceright, Randstad OutsourcingGmbH sowie Randstad Automotive und Randstad Financial Services. Vorsitzender undSprecher ist Richard Jager.Pressekontakt:VerantwortlichRandstad Deutschland PressestelleHelene SchmidtHelfmann-Park 865760 EschbornFon 0 61 96 / 4 08-17 01Fax 0 61 96 / 4 08-17 75E-Mail: presse@randstad.dewww.randstad.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/13588/4517135OTS: Randstad Deutschland GmbH & Co. KGOriginal-Content von: Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell