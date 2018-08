Auszeichnung für Kitas und Initiativen: Bewerbungsfrist beim Deutschen Kita-Preis endet am 31. August (FOTO)

Berlin (ots) -Wer wird Kita des Jahres 2019? Auch wenn die Preisträger desDeutschen Kita-Preises erst im Mai kommenden Jahres feststehen - dieerste wichtige Weiche wird bereits jetzt gestellt: Denn nur wer sichum die Auszeichnung bewirbt, kann im nächsten Frühjahr eine derbegehrten Trophäen und ein Preisgeld von 25.000 oder 10.000 Euro mitnach Hause nehmen.Noch bis zum 31. August können Kitas und lokale Initiativen, diesich für gute Qualität in der frühen Bildung, Betreuung und Erziehungeinsetzen, ihre Bewerbung einreichen. Alle nötigen Informationen unddas Bewerbungsportal finden Interessierte unterwww.deutscher-kita-preis.de. Gute Chancen haben Teilnehmer, die ihreArbeit konsequent an den Bedürfnissen von Kindern ausrichten. Auchdie Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort und Mitwirkungsmöglichkeitenvon Eltern und Kindern fallen bei der Auswahl der Preisträger insGewicht.Vergeben wird die Auszeichnung in den beiden Sparten "Kita desJahres" und "Lokales Bündnis des Jahres". Die beiden Erstplatziertenerhalten jeweils 25.000 Euro. Pro Kategorie wird es zudem vierZweitplatzierte geben, von denen sich jeder über 10.000 Euro freuenkann. Insgesamt stehen 130.000 Euro Preisgeld zur Verfügung.Wer der Auszeichnung einen entscheidenden Schritt näher kommt,entscheidet sich bereits Ende Oktober. Dann werden 25 Kitas und 15lokale Bündnisse bekannt gegeben, die es in die nächste Auswahlrundeschaffen. Auf Basis von Telefoninterviews und weiterenBewerbungsunterlagen wird die Deutsche Kinder- und Jugendstiftunggemeinsam mit der Internationalen Akademie Berlin in jeder Kategoriezehn Finalisten bestimmen. Die Endrunden-Kandidaten werden Anfangkommenden Jahres von Expertinnen und Experten besucht undbegutachtet. Wer von Ihnen einen Preis erhält, entscheidet am Endeeine unabhängige Jury.Alle Informationen zum Deutschen Kita-Preis, zu denBewerbungsmodalitäten, zur Auswahl der Preisträger und zurPreisverleihung finden Interessierte unterwww.deutscher-kita-preis.de.Über den Deutschen Kita-PreisDer Deutsche Kita-Preis ist eine Initiative des Bundesministeriumsfür Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und der DeutschenKinder- und Jugendstiftung in Partnerschaft mit der Heinz und HeideDürr Stiftung, der Karg-Stiftung, ELTERN, dem Didacta-Verband und derDeutschen Weihnachtslotterie. Hiermit setzen wir Impulse für Qualitätin der frühkindlichen Bildung und würdigen das Engagement derMitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tagtäglich in Kitas und in derKindertagespflege zeigen wie gute Qualität vor Ort gelingt.Pressekontakt:Mario WeisProgrammkommunikationDeutsche Kinder- und Jugendstiftung gemeinnützige GmbH (DKJS)Tel.: 030 25 76 76 889Fax: 030 25 76 76 10E-Mail: mario.weis@dkjs.deOriginal-Content von: Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, übermittelt durch news aktuell