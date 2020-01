Stuttgart (ots) - Zum 25. Mal verleiht "Reader's Digest" die AuszeichnungEuropäerin oder Europäer des Jahres. Damit ehrt das traditionsreicheinternationale Magazin Menschen, die durch außergewöhnliche Leistungen auffallenund dazu beitragen, die Lebensumstände anderer zu verbessern. 2020 küren dieChefredakteure der europäischen Ausgaben von "Reader's Digest" Selina Juul zurEuropäerin des Jahres. Sie setzt sich erfolgreich gegen die Verschwendung vonLebensmitteln ein. Am 21. Januar überreichte Alex Finer, Chefredakteur deseuropäischen Büros von "Reader's Digest", die Auszeichnung in Kopenhagen."Reader's Digest" würdigt das Engagement von Selina Juul, der Gründerin undLeiterin der Initiative "Stop Spild Af Mad" (Stoppt dieLebensmittelverschwendung). Die gemeinnützige Organisation macht daraufaufmerksam, dass viele zu sorglos mit wertvollen Nahrungsmitteln umgehen. "DieMenschen verschwenden Geld und Ressourcen", erklärt Juul in der aktuellenAusgabe des Magazins "Reader's Digest". "Fast eine Milliarde Menschen auf diesemPlaneten hungern, und gleichzeitig gibt es weggeworfene Lebensmittel, die zweiMilliarden Menschen ernähren könnten", sagt die 39-Jährige.Der Dokumentarfilm "Eine unbequeme Wahrheit" des ehemaligen US-VizepräsidentenAl Gore über den Klimawandel weckte in ihr den Wunsch aktiv zu werden. Die Idee,die ihr Leben veränderte, hatte sie 2008: Selina Juul fragte sich, warum sichniemand auf die Lebensmittelabfälle konzentrierte, obwohl dieLebensmittelproduktion der dritthöchste CO2-Produzent der Welt ist. Siebeschloss, selbst aktiv zu werden. Bald wurden Medien auf ihre Kampagneaufmerksam und berichteten über "Stop Spild Af Mad". Laut dem dänischenLandwirtschafts- und Ernährungsrat gelang es, Lebensmittelabfälle über einenZeitraum von fünf Jahren um 25 % zu reduzieren.Für Informationen zu diesem Thema stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. DieFebruar-Ausgabe von "Reader's Digest" ist ab 27. Januar 2020 an zentralenKiosken erhältlich.Pressemitteilungen und Downloads finden Sie unterhttp://readersdigest-verlag.com/de/pressePressekontakt:Reader's Digest Deutschland:Verlag Das Beste GmbHÖffentlichkeitsarbeitJürgen Schinkerpresse@readersdigest.de+49(0)711/6602549Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32522/4498717OTS: Reader's Digest DeutschlandOriginal-Content von: Reader's Digest Deutschland, übermittelt durch news aktuell