Auszeichnung für KFC Deutschland und dean&david

Frankfurt/Main (ots) - Ein Aufholer und ein Durchstarter: Diediesjährigen Gewinner des Hamburger Foodservice Preises heißen KFCDeutschland und dean&david. Damit geht die Auszeichnung zum einen aneine langjährig im deutschen Markt präsente, erfolgreichrevitalisierte Quickservice-Marke mit globalem Hintergrund, zumanderen an einen hiesigen Frontrunner der neuen FastCasual-Generation mit frisch-zeitgeistiger Botschaft und temporeicherExpansion.Die Preisverleihung findet am 17. März, dem Abend des erstenInternorga-Tages, im Hotel Grand Elysée Hamburg in festlichem Rahmenvor knapp 500 geladenen Branchengästen statt. DieBranchenauszeichnung wird bereits zum 35. Mal in Folge vergeben.Die diesjährigen Preisträger im Profil:KFC Deutschland, DüsseldorfNoch vor McDonald's hat KFC vor fast fünf Jahrzehnten als erstegastronomische US-Marke in Deutschland Fuß gefasst. Spezialisiert aufGeflügel-Snacks wie Hot Wings oder Chicken Burger, setzte dasQuickservice-Format lange Zeit auf Top-Lagen in Innenstädten sowieFreestander. Im eigentlich verheißungsvollen Produktfeld kam KFCDeutschland jedoch über die Jahre in eher kleinen Schritten voran.Gegen Ende der letzten Dekade kam der Turnaround, gepowert durch einUmdenken der Konzernzentrale in den USA: Neuer Elan für die Marke,Aktualisierung in Sachen Erscheinungsbild und Kommunikation,Initiativen in Richtung neue Standortkategorien wie Shopping-Mallsund Verkehrsstandorte.Mit Insa Klasing, 2012 als General Managerin an Bord geholt, nahmder Innovations- und Expansionskurs Tempo auf. Seite an Seite mitMarko Schepers, bei KFC verantwortlich für Finanzen und Expansion,wurde ein ehrgeiziges Wachstumsprogramm angeschoben. Seit 2010 gelanges, Standortnetz und Umsatz glatt zu verdoppeln. Zuletzt spielten 147Outlets mehr als 220 Mio. Euro Erlöse ein. Die Zielgröße - 300 Storesbinnen weniger Jahre - rückt in greifbare Nähe. Ein gelungenesRefreshment des Franchise-Systems, künftig gestützt durch potenteinternationale Partner: Collins Foods aus Australien und AmRest ausPolen, zwei erfahrene Multi-Lizenznehmer der Marke, die künftig inDeutschland ausschließlich auf Franchising setzt.dean&david, EglfingGegründet von David Baumgartner in München, feiert dasFast-Casual-Konzept mit dem Slogan 'fresh to eat' in diesem Jahr seinzehnjähriges Bestehen. Im Aktionsraum frisch-frech-grüner Formelnzählt dean&david in Deutschland damit zu den First Movern und istheute die mit Abstand meist multiplizierte Marke. DasSortimentsprofil bedient die Präferenzen urbaner,ernährungsbewusster, genussorientierter und nachhaltig denkenderZielgruppen: Salate stehen im Zentrum und sind mit rund 35 Prozentder Umsätze wichtigster Posten im Sales Mix. Gewichtig daneben:Sandwiches und Wraps, Curries und Suppen, auf der Getränkeseite Säfteund Smoothies.Gemeinsam mit Hermann Weiffenbach von der Enchilada Gruppe,unternehmerischer Partner von der ersten Stunde an, und unterstütztdurch diverse Supportleistungen von Enchilada, gelang es, dasStandortnetz mit wachsendem Tempo auszubauen. Ganz aktuell zähltdean&david hierzulande 62 Units, plus weitere 13 in Österreich, derSchweiz, Luxemburg und Katar. Bei Umsätzen in der Bandbreite von 0,4bis 1,4 Mio. Euro netto im Jahr spielte die Marke mitsamt denSchwesterformaten Pommesfreunde (10 Units) und Rositas Chili (3)unterm Dach der dean&david Franchise GmbH 2016 in Deutschland Erlösevon 39,5 Mio. Euro netto ein, ein Plus zum Vorjahr von 22 Prozent.Mit dean&david wird eines der erfolgreichsten systemgastronomischenStart-ups der jüngsten Dekade ausgezeichnet.Was die Preisträger dieses Jahres einmal mehr bezeugen: Elementarfür Fortschritt und Erfolg ist beides - Innovationsmut undBeharrlichkeit. Hier ein Traditionalist wie KFC, der demonstriert,dass es gelingen kann, sich bei behutsamer Anpassung an den Zeitgeistim Kern treu zu bleiben und so gleichwohl auch und vor allem jungeZielgruppen zu erreichen. Dort dean&david als Protagonist innovativerSortimente - persönlich in der Ausstrahlung und weitgehend derProduktion vor Ort verpflichtet, dabei im Hintergrund systemgestütztund auf nachhaltiges Wachstum bedacht.Die Experten-Jury des Hamburger Foodservice Preises vergibt dieAuszeichnung nicht allein für wirtschaftlichen Erfolg, sondernzugleich mit Blick auf die dahinter stehende Kreativität,Professionalität und Impulskraft der Preisträger für dieProfi-Gastronomie. Seit 1983 wurden mehr als 100 herausragendeAkteure mit dem Branchen-Award geehrt. Stifterin des Preises ist diedfv Mediengruppe, in der unter anderem dieWirtschaftsfachzeitschriften food-service und FoodService Europe &Middle East erscheinen.Druckfähige Fotos der Preisverleihung sind im Anschluss daran inder dfv Unternehmenskommunikation erhältlich.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: food service, übermittelt durch news aktuell