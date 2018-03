Grasbrunn, Frankfurt, Hamburg, Köln (ots) - Neue Auszeichnung fürdas führende deutsche Multi Family Office: Der FOS-Fonds "Rendite undNachhaltigkeit" (WKN DWS0XF) der Deutschen Oppenheim Family Office AGist "Stiftungsfonds des Jahres 2018".Diesen Titel hat das renommierte Magazin "RenditeWerk" dem Fondsverliehen, der "rundum überzeugen" könne. Zur Erläuterung heißt esauf der Website: "Weil mit einem Stiftungsfonds auch einFondsmanagement gewählt wird, rückt die Redaktion diesen Aspekt stetsin den Vordergrund. Das wird bestärkt durch die Vermutung, dassLeitvorstellungen, Strategien, Expertise sowie Lernfähigkeit desManagements eines Fonds weniger volatil sind als die Wertpapiere bzw.Märkte."Laut "RenditeWerk" kommt der 2009 ins Leben gerufene "FOS RuN" demidealtypischen Stiftungsfonds am nächsten. Er überzeuge durch seinennachhaltigen Ansatz und eine starke Rendite, die in den vergangenendrei Jahren bei 3,70 Prozent p.a. lag und über die letzten fünf Jahreeine Performance von 4,43% erzielte. Als global anlegender,defensiver Mischfonds investiert der "FOS Rendite und Nachhaltigkeit"im Core-Bereich größtenteils in verzinsliche Wertpapiere und darf imSatellite-Segment bis zu maximal 35 Prozent in Aktien und Aktienfondsbeimischen. Hierfür werden Kapitalmarktzyklen aktiv genutzt und imRahmen dieses Core-Satellite-Ansatzes umgesetzt. Der defensiveMischfonds entwickelte sich dadurch deutlich besser als seinePeergroup in der Morningstar-Kategorie."Wir freuen uns sehr über die bemerkenswerte Auszeichnung unsereserfolgreichen FOS-Fonds durch das 'RenditeWerk'", so Stefan Freytag,CIO und Vorstand der Deutsche Oppenheim. "Unser Fonds 'FOS Renditeund Nachhaltigkeit' beweist, dass eine nachhaltige Geldanlage undeine attraktive Rendite sehr gut zusammenpassen. Das gibt langfristigorientierten Anlegern die Möglichkeit, hohe Renditen mit einem gutenGewissen zu erwirtschaften", so der Chefanlagestratege. "Damit istunser Fonds für Stiftungen, Kirchen und konservative Anleger bestensgeeignet", fügt Stefan Freytag hinzu.Der "FOS RuN" ist ein Publikumsfonds mit einem stetig wachsendenVolumen von mittlerweile 968,42 Millionen Euro, der von der DWSverwaltet und von der Deutschen Oppenheim beraten wird.Über Deutsche Oppenheim:Die Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten inGrasbrunn bei München, Frankfurt, Hamburg und Köln ist einvermögensverwaltendes Multi Family Office und einer der führendenAnbieter in Europa. Das Family Office zeichnet sich durch einganzheitliches Leistungsspektrum für komplexe Familienvermögen aus.Die Deutsche Oppenheim gehört zum Bereich Wealth Management derDeutschen Bank und bietet neben umfassenden FamilyOffice-Dienstleistungen auch individuelle Vermögensverwaltungsmandatefür größere Investitionssummen an. Daneben ist sie auch Initiator undAnlageberater für drei Multi Asset-Publikumsfonds (FOS-Fonds) derDeutsche Asset Management International GmbH, die sich seit Jahrenerfolgreich im Fondsmarkt etabliert haben.Pressekontakt:Ralf-Dieter BrunowskyBrunoMedia GmbHTel.: +49 (0) 170 4621440Office: +49 (0) 6131 9302830brunowsky@brunomedia.deMartinsstraße 17âEUR¨55116 MainzâEUR¨www.brunomedia.deOriginal-Content von: Deutsche Oppenheim Family Office AG, übermittelt durch news aktuell