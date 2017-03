Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Bielefeld (ots) -Die itelligence AG gab heute bekannt, dass sie mit dem SAP Hybris2017 SMB Partner of the Year Award ausgezeichnet wurde. DieAuszeichnungen wurden von SAP Hybris an führende Partner vergeben,die im Jahr 2016 herausragende Beiträge zur digitalen Transformationder Unternehmen von Kunden geleistet haben. Die diesjährigenPreisträger haben Kunden gemeinsam mit SAP Hybris dabei unterstützt,Innovationen leichter umzusetzen, um dadurch Kunden zu gewinnen, zuhalten und eine profitable Kundenbasis aufzubauen.Mit der Auszeichnung wird die itelligence AG(https://itelligencegroup.com/de/) dafür geehrt, an mehr als 20Projekten von SAP Hybris unter Einbeziehung des gesamtenProduktportfolios in der ganzen Welt mitgearbeitet zu haben, sowohlbei on-Premise- als auch bei Cloud-Projekten."Wir sind extrem stolz darauf, diesen Preis in der Kategorie 'SAPHybris SMB Partner of the Year' zu erhalten. Er unterstreicht unsereglobale Kompetenz zur Integration von Lösungen von SAP Hybris inbestehende Landschaften mit SAP ERP und zeigt, wie wichtigdurchgängiges Prozesswissen ist. Unser Ziel ist es, unsere globalenAngebote und unser weltweites Business mit SAP Hybris weiterauszubauen", so Norbert Rotter, CEO der itelligence AG.Grundlage für die Nominierungen für die SAP Hybris Partner of theYear Awards aus dem umfangreichen Partnersystem von SAP Hybrisbildeten interne SAP-Daten. Eine aus regionalen und globalenSAP-Hybris-Repräsentanten bestehende Jury ermittelte die Gewinner injeder Kategorie anhand verschiedener Kriterien wie gemeinsamerVerkaufserfolg, Kundenfallstudien und Zertifizierungen der Berater.Die Preise wurden in einer Vielzahl von Kategorien vergeben, darunterGesamtleistung der Partner aufgeteilt nach Geografie, Innovation,Leistungserbringung und Newcomer.itelligence und SAP arbeiten bereits seit 25 Jahren als Partnerzusammen. Bereits früh erkannte itelligence, wie wichtig eine engeZusammenarbeit mit SAP ist, wenn es darum geht, Kunden bei derUmsetzung von SAP-Software in ihren jeweiligen Umgebungen zuunterstützen. Besonders im Bereich der digitalen Transformation bautitelligence auf das starke Angebot von SAP Hybris, das dieKundenbindung unterstützt und die spezifischen Bedürfnissezahlreicher Branchen anspricht.itelligence verfügt über umfassendes Fachwissen in Bezug auf dieUmsetzung von SAP-Hybris-Lösungen über zahlreiche Organisationen undBranchen hinweg, darunter IM&C, Einzelhandel und Universitäten,beispielsweise für Kunden wie ebebek, Türkei, Dürkopp Adler AG(http://ots.de/HbyeL), Deutschland oder die Saxion University ofApplied Sciences in den Niederlanden, um durchgängige, integrierteProzesse zu unterstützen und Kunden dabei zu helfen, nachhaltigesWachstum zu erreichen.Die itelligence AG erhielt die Auszeichnung im Rahmen derKonferenz SAP Hybris LIVE: Digital Summit (http://ots.de/rdFlU),einer jährlichen Zusammenkunft von Tausenden Fachleuten aus allerWelt - von Marketing-Experten über Entwickler bis hin zuGeschäftsführern. Die Events werden an drei Standorten veranstaltetund gleichzeitig auch übertragen und aufgezeichnet: Singapur, Münchenund New York. Übergreifendes Thema der Veranstaltung war "Go BeyondDisruption".Über itelligenceitelligence ist als eines der international führendenSAP-Beratungshäuser mit rund 6.000 hochqualifizierten Mitarbeitern in25 Ländern vertreten. Als SAP Hybris Gold Partner, SAPBusiness-Alliance-, SAP Global Hosting Partner, SAP-zertifizierterAnbieter von Cloud Services und Application Management Services,SAP-Certified Provider of Hosting Services for SAP HANA® EnterpriseCloud sowie SAP Platin Partner realisiert itelligence weltweitkomplexe Projekte im SAP-Umfeld. Mit seinem umfassendenLeistungsspektrum - von der SAP-Strategie-Beratung,SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen sowieApplication Management Services bis hin zu Hosting Services -erzielte das Unternehmen in 2016 einen Gesamtumsatz rund 778 Mio.Euro. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin "brand eins" gehörtitelligence zu den besten Unternehmensberatern in Deutschland.Pressekontakt:Head of Corporate Public Relations itelligence AGSilvia Dickeitelligence AGKönigsbreede 1D-33605 BielefeldE: silvia.dicke@itelligence.deT: +49 (0) 521 / 9 14 48 - 107W: http://itelligencegroup.com/de/Original-Content von: itelligence AG, übermittelt durch news aktuell