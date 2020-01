Hamburg (ots) - Das von der Deutschen Wildtier Stiftung koordinierte und in fünfBundesländern agierende Schutzprojekt "Feldhamsterland" erhält den Preis der"UN-Dekade Biologische Vielfalt". Mit dieser Auszeichnung würdigen die VereintenNationen Maßnahmen, die den Artenschutz in Deutschland sinnvoll und langfristigerfolgreich vorantreiben. Dem Feldhamster in Deutschland geht es schlecht. Dieetwa 30 Zentimeter großen und rund 500 Gramm schweren Tiere sind mittlerweile soselten, dass sie in ganz Deutschland vom Aussterben bedroht und streng geschütztsind. Am Donnerstag, den 23.1., wird der UN-Preis auf der Grünen Woche im Rahmeneiner Veranstaltung des Deutschen Bauernverbandes und des Bundesamtes fürNaturschutz "Team Feldhamsterland" überreicht.Was macht die Artenschutzarbeit von "Team Feldhamsterland" so besonders? DenMachern von "Feldhamsterland" ist vor allem eines wichtig: "Wir verstecken unsnicht hinter dem Schreibtisch, sondern gehen aktiv aufs Feld, um Landwirte fürden Feldhamster zu begeistern. Miteinander reden - nicht übereinander, das istunser Ansatz", sagt Projektleiter Moritz Franz-Gerstein von der DeutschenWildtier Stiftung. Um vor Ort für den Feldhamster zu ackern, sind in allenbeteiligten Regionen Regionalkoordinatoren am Start, die sich mit Landwirtenaustauschen und Strategien erarbeiten. "Wenn Deutschland den Feldhamster nichtverlieren will, braucht es eine gemeinsame Kraftanstrengung von Naturschutz undLandwirtschaft und eine neue Agrarpolitik, die den Einsatz von Landwirten fürden Natur- und Artenschutz besser als bisher honoriert", fordert derFeldhamsterschutz-Beauftragte der Deutschen Wildtier Stiftung. "Die Auszeichnunghilft, die Probleme des Feldhamsters noch stärker in das Bewusstsein derMenschen zu rücken."Info-Box: Im Verbund für den FeldhamsterDas Verbundprojekt "Feldhamsterland" wird in den Bundesländern Niedersachsen undSachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Hessen und Thüringen umgesetzt. Mit derDeutschen Wildtier Stiftung engagieren sich der LandschaftspflegeverbandMittelthüringen, die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz und die HessischeGesellschaft für Ornithologie und Naturschutz in diesem Projekt.Wissenschaftlich wird es von der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschungbegleitet. Ziel ist es, die regional verbliebenen Schwerpunkte derFeldhamsterverbreitung zu erhalten und zu stärken. Das Finanzvolumen desfünfjährigen Gemeinschaftsprojekts beträgt rund 4,6 Millionen Euro. Das Projektwird im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutzmit Mitteln des Bundesumweltministeriums gefördert.Pressekontakt:Jenifer CalviPressereferentin Deutsche Wildtier StiftungTel. 040-970 78 69 14j.calvi@dewist.dewww.deutschewildtierstiftung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/37587/4497670OTS: Deutsche Wildtier StiftungOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell