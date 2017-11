Auszeichnung mit Strahlkraft: Green City Energy AG erhält Europäischen Solarpreis 2017 von EUROSOLAR (FOTO)

München (ots) -Als einziges deutsches Unternehmen in diesem Jahr wurde dasMünchner Emissionshaus Green City Energy am 18. November mit demEuropäischen Solarpreis 2017 in Wien ausgezeichnet. Die Solarpioniereder ersten Stunde erhalten den Preis in der Kategorie "industrielle,kommerzielle oder landwirtschaftliche Betriebe und Unternehmen". EinErfolg, auf den die Green City Energy AG seit ihrer Gründunghingearbeitet hat."Durch Energie-Projekte, Dienstleistungen sowieInvestitionsmöglichkeiten leistet das Unternehmen einen wichtigenBeitrag zur Ausweitung Erneuerbarer Energien und sichert eineressourcenunabhängige, kosten- und klimafreundliche Energieversorgungin Bürgerhand", honoriert der Verein EUROSOLAR die Leistungen vonGreen City Energy bei der Preisverleihung am 18. November in denRäumen der Technischen Universität in Wien. Für das Energie- undVerkehrswendeunternehmen eine Würdigung mit Symbolcharakter: "Dereuropäische Solarpreis ist für uns als Solarpioniere mehr als nureine Trophäe, wir erhalten mit dieser Auszeichnung die Anerkennungunserer Arbeit direkt von den Wegbereitern der ErneuerbareEnergien-Branche", beschreibt Green City Energy-Vorstand JensMühlhaus die Freude über den Preis. Und appelliert weiter: "Wirkönnen Hermann Scheer nur zustimmen als er bereits 2010 dieBeschleunigung des Zubaus der Erneuerbaren Energien forderte undsagte: Knapp sind nicht die Erneuerbaren Energien, knapp ist dieZeit."Der Europäische Vereinigung für Erneuerbare Energien EUROSOLARe.V. wurde 1988 auf Initiative von Hermann Scheer gegründet. Seitdemerarbeitet der Verein unabhängig von Parteien, Institutionen,Unternehmen und Interessengruppen politische und wirtschaftlicheHandlungsentwürfe und Konzeptionen zur Einführung ErneuerbarerEnergien. Mit der Verleihung des europäischen Solarpreises solleninnovative Vorbilder und engagierte Wegbereiter in das Interesse derÖffentlichkeit gerückt sowie neue Impulse für eine regenerative unddezentrale Energiewende in Europa gegeben werden.Passender Zeitpunkt: Comeback der Solarenergie bei Green CityEnergySeit 18 Jahren steht die Green City-Familie für den konsequentenAusbau von Wind-, Wasser- und Solar-anlagen in Deutschland undEuropa. Bereits 1999 errichteten sie mit 136 Anlegerinnen undAnlegern den "Solarpark 2000" - die damals weltgrößteSolarstrom-Bürgerbeteiligungsanlage. Inzwischen blickt dasUnternehmen auf 323 realisierte Erneuerbare Energien-Anlagen, dieallein bis Ende 2016 169.530 Tonnen CO2 eingespart haben. "Wir habentrotz Zubau-Drosselungen und Herstellerpleiten immer an das besonderePotential der Solarenergie geglaubt", so Jens Mühlhaus weiter. 2017zahlt sich diese Beharrlichkeit aus. Neben der Auszeichnung mit demEuropäischen Solarpreis hat das Unternehmen auch ein neuesAnleihe-Konzept bestehend aus einem rein solaren, europäischenKraftwerkspool aufgelegt. "Durch massiv gefallene Kosten habenSolarkraftwerke zukünftig die günstigsten Stromgestehungskosten allerEnergieträger. Mit unserer neuen Anleihe "Solarimpuls" wollen wir diesich jetzt bietenden Chancen nutzen", erklärt Mühlhaus die Ideehinter dem neuen Finanzprodukt.ÜBER GREEN CITY ENERGY: LEBENSWERTE STÄDTE SCHAFFENGreen City Energy wurde als Tochter der Umweltorganisation GreenCity e.V. im Mai 2005 gegründet und im Oktober 2011 zurAktiengesellschaft umgewandelt. Durch die Beschleunigung der Energie-und Verkehrswende verbessert Green City Energy AG die Lebensqualitätin Städten und Kommunen. Das Unternehmen leistet einen maßgeblichenBeitrag für eine ressourcenunabhängige und klimafreundlicheEnergieversorgung durch 100 Prozent Erneuerbare Energien sowie denschnellstmöglichen Übergang in das Zeitalter der Elektromobilität. Umdie Energie- und Verkehrswende in die Tat umzusetzen, konzentriertsich das Unternehmen auf die Geschäftsfelder Renewables, Power,Finance, Drive und Experience. Für ihre hohenNachhaltigkeitsstandards wurde Green City Energy u.a. mit demSustainability Award, dem TÜV-Siegel "Wegbereiter der Energiewende",dem Energy Globe Award sowie dem Best Community Award ausgezeichnet.Die Nachhaltigkeits-Ratingagentur oekom research bewertet Green CityEnergy außerdem mit dem Prime-Status B+.Alle Daten und Fakten zu Green City Energy unterwww.greencity-energy.de/unternehmen/fakten/Pressekontakt:Green City Energy AGTine MesserschmidtZirkus-Krone-Straße 10, 80335 MünchenTelefon (089) 890668-642E-Mail: presse@greencity-energy.deOriginal-Content von: Green City Energy, übermittelt durch news aktuell