Neckarsulm (ots) - Focus Money zeichnet Kaufland erneut aus: Das Prädikat "Testsieger Nachhaltiges Engagement" ist das Ergebnis einer Verbraucherumfrage. Nachhaltigkeit zählt mittlerweile mit all ihren Facetten zu den entscheidenden Kaufkriterien der Verbraucher. Das Thema lebt bei Kaufland durch die tiefe Verankerung in den Unternehmenszielen und -prozessen. Das Engagement des Unternehmens ist langfristig, sozial, ökologisch und gesellschaftlich breit aufgestellt.Im Fokus der Nachhaltigkeitsmaßnahmen steht bei Kaufland bereits seit mehreren Jahren die nachhaltige Sortimentsgestaltung. "Unser Unternehmen macht sich stark für regionale Landwirtschaft, für verantwortungsvolle und tiergerechtere Produktions- und Haltungsbedingungen, für bewusste Ernährung sowie den Erhalt natürlicher Lebensräume. Wir arbeiten jeden Tag an der konsequenten Umsetzung unserer ambitionierten Nachhaltigkeitsziele", erläutert Robert Pudelko, Leiter Nachhaltigkeit Einkauf.Basis des Deutschland-Test-Gütesiegels ist eine bundesweite breit angelegte Vergleichsstudie von ServiceValue mit über 500.000 Verbraucherstimmen. Untersucht wurde das nachhaltige Engagement von knapp 1.700 Unternehmen. Die Verbraucher bewerteten Aspekte der ökologischen, ökonomischen und sozialen Verantwortung.Details zur Studie und die Ergebnisse können Sie im Focus-Heft Nr. 11/2021 nachlesen. Weitere Informationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilder finden Sie unter www.kaufland.de/presse.Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Katherina Baborsky, Rötelstraße35,74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-921117, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell