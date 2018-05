Die Auswirkungen des Snapchat-Redesigns waren schlimmer als man denkt

Weitere Suchergebnisse zu "Snap":

Dass relativ wenige Nutzer das neue Design von Snapchat von Snaps (WKN:A2DLMS) CEO Evan Spiegel wirklich mochten — die Änderungen führten dazu, dass sich das Benutzerwachstum verlangsamte und das Interesse der Werbetreibenden nachließ –, wussten wir bereits. Die jüngsten Daten von YouGov zeigen jedoch, dass es nur noch schlimmer wird.

Es liegt nicht an mir, sondern an dir

Laut dem YouGov BrandIndex, einer täglichen Online-Umfrage, die die Einstellung der Verbraucher zu Marken verfolgt, stürzte die Stimmung der 18- bis 34-Jährigen — der Hauptzielgruppe von Snap — nach dem Redesign um 73 % ab und löschte im Wesentlichen alle Gewinne aus, die man in den letzten zwei Jahren sorgfältig erarbeitet hatte.

YouGov lässt die Konsumenten ihren Eindruck über eine Marke auf einer Skala von 100, „sehr positiv“, bis -100, „sehr negativ“, bewerten. Die Millennials, die befragt wurden, gaben an, dass ihre Meinung über Snapchat auf einem Höchststand von 30 Punkten lag, bevor Snap die Änderungen vornahm, und Anfang April auf 8 rutschte.

Man war auch sehr unzufrieden mit der App. Die Zufriedenheit von Snapchat fiel von 27 Punkten Ende Januar auf 12 Mitte April. YouGov merkte an, dass dieser steile Rückgang mit einem berüchtigten Tweet von Reality-TV-Star Kylie Jenner zusammenfiel, der den Wert der App nach der Änderung in Frage stellte. Ihre Meinung hat wahrscheinlich zum Absturz beigetragen.

Über eine Million Nutzer unterschrieben eine Petition, laut derer Snap das alte Design wiederherstellen sollte, weil sie sich durch die Änderung nicht mehr mit Prominenten wie Jenner befreundet fühlten. Doch CEO Spiegel sagte mehr oder weniger, man solle sich damit begnügen, und tadelte die Nutzer, weil sie dachten, Prominente seien ihre Freunde.

Veränderung um der Veränderung willen

Das größere Problem von Snap besteht jedoch darin, dass seine besten Ideen zu leicht von den Konkurrenten gestohlen wurden. Die Instagram-App von Facebook (WKN:A1JWVX) beispielsweise schaut sich die Innovationen von Snap regelmäßig ab und macht sie dann besser. Infolgedessen ist die Nutzerzahl von Instagram auf über 800 Millionen angestiegen, verglichen mit weniger als 200 Millionen bei Snapchat.

Für sein Redesign hat Snap den Spieß umgedreht und einen Algorithmus verwendet, um festzustellen, was die Benutzer in ihren Timelines sehen. Aber anscheinend wurde nicht erkannt, dass einige Facebook-Nutzer die nichtlineare Anordnung von Beiträgen in ihren Timelines ablehnen.

Weil so viel von dem, was die Leute auf Facebook sehen, für sie irrelevant ist, haben sie weniger auf der Plattform geteilt. Ein Bericht von The Information aus dem Jahr 2016 besagt, dass die allgemeine Verbreitung auf Facebook zwischen 2014 und 2015 um 5,5 % zurückgegangen ist, wobei 21 % weniger persönliche Neuigkeiten geteilt wurden, was das soziale Netzwerk als „Kontextzusammenbruch“ bezeichnet hat.

Trotzdem hat Snapchat es nachgemacht und jetzt leidet es unter dem selben Problem wie Facebook.

Der große Rückzieher

Das Nutzerwachstum verlangsamte sich im ersten Quartal und stieg um nur 2 % auf 191 Millionen Nutzer, während viele Publisher von einem Rückgang um 50 % oder mehr berichteten. Spiegel musste zugeben, dass das Redesign sogar „Befürchtungen“ bei den Werbetreibenden hervorgerufen hat, was die Werbung auf der Website reduziert haben. Obwohl die Werbeeinnahmen im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 54 % gestiegen sind, gingen sie im Vergleich zum vierten Quartal um 19 % zurück. Auch der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer fiel um 21 % gegenüber dem vierten Quartal.

Jetzt scheint Snap einen heftigen Rückzieher zu machen. Während Spiegel bei der Telefonkonferenz zum ersten Quartal sagte, dass er das Redesign verbessert habe, hat Snapchat in der Tat viele der Änderungen zurückgenommen.

Das neue neue Design bringt Snaps und Chats wieder in chronologischer Reihenfolge, und die Stories von deinen Freunden befinden sich wieder auf der rechten Seite der App, auf die du von der Kamera aus zugreifen kannst. Während die Markeninhalte in Stories von den Inhalten deiner Freunde getrennt bleiben, gibt es jetzt einen separaten Abonnement-Feed, in dem die Stories von beliebten Publishern einfach durchsucht werden können.

Das Update wird bald für die Mehrheit der iOS-Benutzer verfügbar sein, und Snap plant, noch in diesem Jahr eine brandneue App für Android-Benutzer einzuführen, die etwa 2 Milliarden Nutzer dazu verleiten soll, es auszuprobieren.

Ob das sich noch entwickelnde Design ausreicht, um das Ruder herumzureißen, ist noch unklar. Doch wie aus der YouGov-Umfrage hervorgeht, hat Spiegel — auch wenn die öffentliche Meinung in den letzten Wochen etwas positiver geworden ist — einen großen Teil von Snapchats Kernnutzerbasis entfremdet. Den Schaden rückgängig zu machen und sie zur Rückkehr zu bewegen, ist möglicherweise nicht so einfach, wie die App auf ihre vorherigen Einstellungen zurückzusetzen.

Nee ... es ist nicht so kompliziert wie du denkst, wie ein Profi zu investieren Jaja, ich weiß ... die Profis lassen es so unglaublich kompliziert erscheinen. "Finanzmodelle" zu erstellen klingt so raffiniert. Und schwer. Es ist aber alles andere als schwer. Die Mathematik ist einfach. Der Prozess ist klar. Und jetzt kannst du es von The Motley Fool lernen. Klick hier, um unseren neuen Sonderbericht "Wie man ein Unternehmen bewertet: Eine Einführung" kostenlos herunterzuladen.



The Motley Fool besitzt und empfiehlt Facebook.

Dieser Artikel wurde von Rich Duprey auf Englisch verfasst und am 21.05.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.