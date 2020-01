Köln (ots) - Die tragischen Buschfeuer in Teilen Australiens sorgen derzeitweltweit für Aufmerksamkeit. Auch wenn die Produktion von "Ich bin ein Star -Holt mich hier raus!" von den Bränden weit entfernt und damit nicht gefährdetist, werden die Ereignisse von den Mitarbeitern vor Ort genau beobachtet,verschärfte Sicherheitsvorkehrungen garantieren zudem den verantwortungsvollenUmgang mit Feuer im Dschungelcamp.Aufgrund der anhaltenden Dürre im Umkreis des Dschungelcamps wurden allebestehenden Evakuierungspläne für die Mitarbeiter und die prominenten Campernoch einmal eingehend überprüft. Gleich zwei unabhängig voneinander laufendeAlarmsysteme informieren über Sirenen und Horn alle Personen über einen Notfall.Die Stars werden vor ihrem Einzug in den Dschungel sowohl schriftlich als auchmündlich umfangreich darüber informiert, wie sie sich beim Ertönen der Signaleverhalten müssen.Um offenes Feuer zu vermeiden, ersetzt eine Gaskochstelle das Lagerfeuer imDschungelcamp. Die Platte der Kochstelle ist nur an, während gekocht wird. DasBewachen des Lagerfeuers fällt dadurch weg. Da sich die Stars im Dschungelbefinden, müssen aus Sicherheitsgründen weiterhin mindestens zwei KandidatenNachtwache halten.Die Camper sind zudem genauestens unterwiesen worden, wie sie sich im Campverhalten müssen, um einen Brand zu vermeiden. Für die Raucher gelten neueRegeln: Rauchen ist nur im Campzentrum erlaubt. Der Teamchef hat als Einzigerein Spezialfeuerzeug, das von Sicherheitskräften freigegeben wurde.Zigarettenstummel wandern direkt in eine verschließbare Box.Dr. Bob zur Situation vor Ort: "Buschfeuer gibt es jedes Jahr in Australien,doch in diesem Jahr zählen sie zu den größten, die wir je hatten. Hier, rund umdas Camp, sind wir sehr froh, da wir durch das tropische Klima nicht von denBränden betroffen sind. Die Feuer, die uns hier am nächsten sind, sind zwei bisdrei Autostunden, also hunderte Kilometer entfernt. Trotzdem dürfen wir keinoffenes Lagerfeuer haben. Das Problem ist nicht das Feuer, sondern die Funken,die in die Luft fliegen und vom Wind viele Kilometer weggetragen werden können.So müssen die Camper in diesem Jahr Gas zum Kochen nutzen."Für Dr. Bob und die gesamte Crew vor Ort sind die Brände ein großes Thema.Einige australische Mitarbeiter, die für die Produktion an die OstküsteAustraliens gekommen sind, bangen derzeit um ihre Häuser - darunter auch Dr.Bob. "Vor fünf Tagen habe ich mein Haus evakuiert und alles, was mir und meinerFrau wichtig ist, gemeinsam mit allen Wertgegenständen in Sicherheit gebracht.Gestern war das nächste Buschfeuer noch 27 Kilometer von meinem Haus entfernt,heute Morgen nur noch fünf. Meine ganze Heimatstadt ist leer. Nun hoffen wir aufden richtigen Wind und dass die Feuerwehr das Schlimmste verhindern kann",erklärt der gebürtige Brite, der eigentlich mit seiner Ehefrau Annette 200Kilometer südlich von Sydney im Kangaroo Valley lebt. "Diese Situation brichtmir fast das Herz. Jede Stunde checke ich auf meinem Smartphone, wie die Lageist und wo das Feuer steht." Trotzdem stand es für Dr. Bob außer Frage, nichtbei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" dabei zu sein. "Ich musste meinHaus evakuieren und meine Heimat verlassen. Es ist zu gefährlich, vor Ort zubleiben. Ich kann nichts mehr tun, nur warten. Daher bin ich sehr froh, dass ichhier arbeiten kann und den Job machen darf, den ich so liebe. Ich finde es auchrichtig, dass das Dschungelcamp gesendet wird. Die Brände sind hunderteKilometer entfernt, wir sind hier sicher. Außerdem ist die Arbeit vor Ort fürviele meiner australischen Kollegen eine wichtige Einnahmequelle." Und was machtDr. Bob, wenn es zum Schlimmsten kommt und sein Haus abbrennt? "Dann werde ichnach der Produktion nach Hause zurückkehren, mir einen Wohnwagen kaufen unddiesen auf mein Grundstück stellen. Dann leben wir im Caravan und bauen einneues Haus!"Am Freitag, 10. Januar 2020, 21.15 Uhr (dann immer um 22.15 Uhr) startet die 14.Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL.Pressekontakt:Konstantin von StechowRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: +49 221-45 67 42 39Konstantin.vonStechow@mediengruppe-rtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7847/4484376OTS: RTL Television GmbHOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell