Auswertung von Lohnsteuer-kompakt.de: Finanzämter bundesweit langsamer als im Vorjahr

Berlin (ots) - Finanzämter brauchen mehr Zeit, um eineSteuererklärung zu bearbeiten als im Vorjahr. Der bundesweite Schnittliegt bei 55,4 Tagen und ist somit 2,4 Tage schlechter als imVorjahr. Das geht aus einer Datenerhebung der Online-SteuererklärungLohnsteuer-kompakt.de hervor, in der 300.000 abgegebeneSteuererklärungen anonymisiert ausgewertet wurden. Die jeweilsaktuelle Bearbeitungszeit ihres Finanzamtes finden Steuerpflichtigeunter www.lohnsteuer-kompakt.de/finanzaemter."Es kann nicht sein, dass immer mehr Steuerzahler ihreSteuererklärung elektronisch abgeben und so die Finanzämterentlasten, aber immer länger auf den Bescheid warten", sagt FelixBodeewes, Gründer von Lohnsteuer-kompakt.de.Im Länder-Ranking hat Berlin im zweiten Jahr in Folge dieschnellsten Finanzämter Deutschlands. Die Finanzämter in Berlinbrauchen im Schnitt 47,9 Tage, um eine Steuererklärung zu bearbeiten.Das sind fast drei Tage mehr als im Vorjahr. Trotzdem behauptetBerlin die Spitzenposition.Auf dem zweiten Platz bleibt wie in beiden Jahren zuvorRheinland-Pfalz mit einer durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von49,7 Tagen. Die Finanzämter in Rheinland-Pfalz brauchten in denvergangenen zwölf Monaten im Schnitt mehr als drei Tage länger fürdie Bearbeitung einer Steuererklärung als im Vorjahr. Sachsen-Anhaltbleibt auf dem dritten Platz, braucht aber durchschnittlich sogar 4,5Tage länger als im Vorjahr. Die Finanzämter des Saarlandes haben sichüberraschend vom 13. Platz auf den vierten Platz vorgekämpft undbrauchen durchschnittlich 50,5 Tage, um eine Steuererklärung zubearbeiten. An letzter Stelle landen die Finanzämter Bremens miteinem Durchschnittswert von 62,9 Tagen.Deutschlands schnellstes Finanzamt kommt aus Nordrhein-Westfalen.Das Finanzamt Schwelm braucht für die Bearbeitung einerSteuererklärung im Schnitt nur 31,6 Tage. Vorjahres-Sieger BensheimAußenstelle Fürth (2017: 27,3 Tage) landet dieses Jahr mit einerBearbeitungsdauer von 37,8 Tagen auf dem 14. Platz."Für Steuerpflichtige ist es ärgerlich, dass die Unterschiede inder Bearbeitungszeit deutschlandweit immer noch so groß sind. Sobraucht das langsamste Finanzamt mit einer Bearbeitungsdauer von 85,5Tagen weiterhin fast dreimal so lange, wie das schnellste. Das führtdazu, dass Steuerpflichtige in manchen Regionen auch dreimal so langeauf eine Erstattung warten müssen", so Bodeewes.Die Bearbeitungszeiten der Finanzämter wurden anhand von rund300.000 über Lohnsteuer-kompakt.de in den letzten zwölf Monatenerstellten Steuererklärungen anonym erhoben.Journalisten erhalten eine Übersicht der einzelnen Finanzämternach Bundesländern sortiert auf Anfrage. Die Daten sind zurVeröffentlichung unter Angabe der Quelle www.lohnsteuer-kompakt.defrei.