Ausweitung der Nachhaltigkeitsinitiative: real,- schafft ab sofort alle Plastiktüten ab (FOTO)

Mönchengladbach (ots) -Ab Januar 2017 Abschaffung aller Plastiktüten und Einführung vonumweltfreundlichen Tragetaschen und -kartons/Nächste Stufe zurmaßgeblichen Verringerung von KunststoffabfällenBereits vor mehr als zehn Jahren hat real,- aus ökologischenGründen die Herausgabe von kostenlosen Plastiktüten an denStandardkassen abgeschafft und bietet zudem seinen Kunden seitmehreren Jahren Permanent-Tragetaschen mit lebenslanger Garantie ausbis zu 85 Prozent Recycelmaterial an. Jetzt geht real,- den nächstenSchritt und verzichtet ab Januar 2017 bundesweit auf den Verkauf vonPlastik-Tragetaschen. Zukünftig setzt das Hypermarkt-Unternehmenausschließlich auf nachhaltige Tragetaschenalternativen. Dadurchwerden jährlich rund 49 Millionen Plastiktragetaschen eingespart.Dies entspricht einer Reduzierung von rund 940 Tonnen Kunststoff."Der Verzicht von Plastiktüten im Verkauf ist die logische Konsequenzaus unserem zielstrebigen Handeln im Sinne unsererNachhaltigkeitsstrategie. Mit unserem Engagement werden wir einenwesentlichen Beitrag zur Reduzierung von Plastikmüll beitragen", soreal,- CEO Patrick Müller-Sarmiento.Bei der Auswahl der weiterhin kostenpflichtigen Einkaufstaschenlegt real,- größten Wert auf die vielfacheWiederverwendungsmöglichkeit. So finden Kunden, die keineMehrwegtragetasche dabei haben, ab sofort in allen rund 285 real,-Märkten deutschlandweit verschiedene umweltschonendereTragetaschenalternativen an den Kassenzonen sowie an denSelbstbedienungskassen. Die real,- Kunden können dabei zwischen derwiederverwendbaren Baumwolltragetasche und der Permanent-Tragetascheaus bis zu 85 Prozent Recycelmaterial wählen. Sollte diese robustePermanent-Tragetasche dennoch einmal defekt gehen, wird sie an derKasse jederzeit gratis ausgetauscht. Ebenso erhältlich sind mehrfachzu nutzende Tiefkühltragetaschen. Ergänzt wird das Angebot durch diePapiertragetaschen in zwei Größen und den Papierkarton. DiePapiertragetaschen und der Papierkarton stammen ausverantwortungsvoller Waldwirtschaft und tragen das FSC-Siegel. DerEinkaufskarton ist ab Februar 2017 in allen real,- Märkten imKassenbereich zu finden und bietet vor allem bei GroßeinkäufenTragekomfort. Noch bis Ende Januar 2017 werden die letztenPlastiktüten in der Übergangszeit in den Märkten verkauft.Handeln aus VerantwortungDas Thema Umwelt- und Ressourcenschutz nimmt bei real,- einenhohen Stellenwert ein. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategieengagiert sich das Hypermarktunternehmen seit Jahren für dieVermeidung und Verwertung von Abfällen entlang der gesamtenWertschöpfungskette. real,- engagiert sich seit langem aktiv für denSchutz und den Erhalt der Umwelt. Die Förderung umweltschonenderProdukte und Verpackungen zählt ebenso dazu, wie das Engagement beiMaßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Wiedereinbringung in denStoffkreislauf. Das Angebot an Tragetaschen hatte real,- daher immerwieder angepasst."Ein Großteil der Plastiktragetaschen werden nach kurzerNutzungsdauer in den Hausmüll geworfen oder landen im schlimmstenFall in der Natur. Wir tragen somit zur Reduzierung von Plastikmüllbei und erleichtern unseren Kunden ein nachhaltigesEinkaufsverhalten", sagt Patrick Müller-Sarmiento, CEO bei real,-.