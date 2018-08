Ausweitung der Midijob-Grenze: Ziel der Armutsbekämpfung wird deutlich verfehlt

Berlin (ots) - Bisher besteht für Geringverdiener die Möglichkeit,innerhalb eines Midijobs einen reduzierten Rentenbeitrag zu zahlen.Allerdings folgen daraus auch geringere Rentenleistungen. Diesentspricht dem Äquivalenzprinzip der gesetzlichen Rentenversicherung,wonach sich die Höhe der ausgezahlten Rente an der Höhe dereingezahlten Beiträge orientiert. Diesen Zusammenhang will Heilaufgeben. Den im Midijob-Bereich reduzierten Beiträgen sollenLeistungen in einer Höhe entgegenstehen, als hätte der Beitragszahlerden vollen Satz gezahlt. Gleichzeitig soll die Midijob-Zone auf 1300Euro im Monat angehoben werden.Hubertus Heils geplanter Eingriff in das Rentensystem durch eineAusweitung der Midijob-Zone verfehlt das Ziel der Armutsbekämpfung.Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse von Prof. Dr. Christian Hagistvom Lehrstuhl für Generationenübergreifende Wirtschaftspolitik an derWHU Otto Beisheim School of Management für die Initiative NeueSoziale Marktwirtschaft (INSM). Das WHU-Paper zeigt den Zusammenhangzwischen Renten und Grundsicherung und nimmt dabei denMidijob-Einkommensbereich unter die Lupe.Heil hat seinen Eingriff in das Rentensystem mit der Bekämpfungvon Altersarmut begründet. Für Hagist ist dies eine weitereUngerechtigkeit mit verfehlter Wirkung: "Es kommt zu einersignifikanten Subventionierung einzelner Gruppen, ohne dass dabeigeprüft wird, ob diese Individuen Vollzeit oder Teilzeit arbeitenoder ob noch gegebenenfalls weitere (Haushalts-)Einkünfte oderVermögen zur Verfügung stehen. Es profitiert also sowohl deranvisierte prekär Beschäftigte als auch der Teilzeit arbeitende Gatteeiner Oberärztin."Das dies keine Einzelfälle sind, legen folgende Zahlen nahe: LautHagist bezieht nur eine Minderheit jener Menschen, die in diesemEinkommensbereich gearbeitet haben, im Alter Leistungen derGrundsicherung. "Betrachtet man eine Rentnerin, die 45 Jahre langzwischen 451 und 1300 Euro verdient, also den neuen Unter- undObergrenzen für Midijobs, führt dies zu einer monatlichen Rentezwischen 200 und 570 Euro. Bezogen auf die aktuelle Rentnergenerationzeigen aber die Zahlen, dass nur ein geringer Anteil tatsächlich aufLeistungen der Grundsicherung angewiesen ist." So erhalten etwa unterden 65- bis 70-Jährigen nur 15 Prozent der Männer und 3 Prozent derFrauen mit einer Rente zwischen 200 bis 570 Euro Leistungen derGrundsicherung. Und: Je älter die Menschen, desto geringer derAnteil. "Es kann somit kein kausaler Rückschluss von Einkünften imMidijobbereich auf Altersarmut geschlossen werden", so Hagist."Die Pläne von Hubertus Heil verteuern die Rente, ohne dieAltersarmut zielsicher zu reduzieren", meint Hubertus Pellengahr,Geschäftsführer der INSM. "Das Prinzip Gießkanne ist nicht geeignet,die Herausforderungen in der gesetzlichen Rentenversicherung zulösen."Die vollständige Studie finden Sie unter www.insm.de.Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist einüberparteiliches Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.Sie wirbt für die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft inDeutschland und gibt Anstöße für eine moderne marktwirtschaftlichePolitik. Die INSM wird von den Arbeitgeberverbänden der Metall- undElektro-Industrie finanziert.Pressekontakt:Florian von Hennet, Tel. 030 27877-174; hennet@insm.deOriginal-Content von: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), übermittelt durch news aktuell