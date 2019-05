Ausweispflicht für Internetseiten mit de-Domain? Verbraucherschutzminister sagen Fake-Shops den Kampf an

Hamburg (ots) -Sperrfrist: 23.05.2019 18:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die Verbraucherschutzministerien der Länder wollen verstärkt gegensogenannte Fake-Shops im Internet vorgehen. Nach Informationen vonNDR und Süddeutscher Zeitung sprechen sich die Ministerien dafür aus,dass die Anmeldung von Internetseiten mit einer de-Domain künftig nurmit einer Identitätsprüfung möglich ist. Bisher kann man eineInternetseite mit einer de-Adresse anmelden, ohne seine Identitätnachweisen zu müssen. Die Folge: Viele solcher Seiten werden mitfalschen Namen und Anschriften angemeldet. Betrüger nutzen de-Seiten,um Kunden falsche Seriosität vorzugaukeln. "Deshalb ist das Thema derIdentifizierung bei der Anmeldung eines der wichtigen Punkte", sagteBaden-Württembergs Verbraucherschutzminister Peter Hauk, dessenMinisterium die Vorschläge im Auftrag der Landesministerkonferenzentwickelt hat. Um die Forderung der Landesministerinnen und-minister aber umzusetzen, müsse nun das Bundesjustizministeriumtätig werden, so Hauk.Ziel der Länderinitiative ist es, das Phänomen betrügerischerInternetangebote in den Griff bekommen. Recherchen von NDR undSüddeutscher Zeitung hatten gezeigt, dass solche Fake-Shops in ihrerAufmachung immer perfekter werden und sich nicht nur deutscherInternetadressen bedienen, sondern auch deutscher Bankkonten undgefälschter Qualitätssiegel.Die Ministerinnen und -minister sprechen sich zudem für einezentrale Anlaufstelle bei den Ermittlungsbehörden aus. Diese soll inZusammenarbeit mit den Verbraucherzentralen helfen, solche Fake-Shopszu bekämpfen. Eine wichtige Maßnahme sei das, sagt Jonathan Maier vomVerbraucherzentrale Bundesverband (VZBV): "Gerade bei Fake-Shopsspielt die Zeit eine große Rolle. Denn so schnell, wie sie imInternet auftauchen, so schnell verschwinden sie auch wieder. Deshalbist es sehr wichtig, dass die Ergebnisse zentral gebündelt werden undes so eine zentrale Anlaufstelle gibt."Überhaupt sehe er die Initiative sehr positiv, soVerbraucherschützer Maier: "Wir begrüßen es sehr, dass dieVerbraucherschutzministerinnen und -minister jetzt hier einenAufschlag wagen und den ersten wichtigen Schritt machen, um dasProblem, das viele, viele Verbraucherinnen und Verbraucher betrifft,in Angriff zu nehmen."Die Landesministerinnen und -minister werden die Maßnahmen undForderungen am Freitag, 24. Mai, beschließen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040/4156-2302Mail: b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell