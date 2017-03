Ausweg aus dem Preiskampf: Elektrogroßhändler müssen ihr Unternehmensprofil schärfen / Ledvance veröffentlicht internationale Ratgeberstudie für die Lichtbranche für Elektrogroßhändler (FOTO)

Garching (ots) -LEDifizierung, Smart Home, Digitalisierung - diese Megatrends sinddabei, den internationalen Lichtmarkt rasant zu verändern. Die damiteinhergehenden Herausforderungen beeinflussen die Kundenwünsche derprofessionellen Endverbraucher und betreffen so auch dieElektrogroßhändler. In einer internationalen Studie hat dasLichtunternehmen Ledvance deren Situation am Beispiel derLichtbranche analysiert. Die wesentliche Erkenntnis: Um imanhaltenden Preiskampf langfristig erfolgreich zu sein, brauchenGroßhändler ein klares Profil für ihr Unternehmen mit greifbarenNutzenversprechen gegenüber ihren Kunden, insbesondere denInstallateuren.Die Veränderungen im Lichtmarkt bergen sowohl schwierigeHerausforderungen als auch beachtliche Chancen fürElektrogroßhändler: "Beim Thema Branding haben sich Großhändler zulange allein auf prominente Herstellermarken in ihrem Sortimentverlassen. Durch die Masse an neuen Anbietern, den steigendenPreisdruck und die zunehmende Informationsdichte im digitalenZeitalter reicht das aber nicht mehr aus. Die Studie zeigt, dassGroßhändler als Unternehmen stärker sichtbar werden und sich sogegenüber Wettbewerbern differenzieren sollten", erklärt OliverVogler, Vice President Strategy & Marketing bei Ledvance und einerder Studienautoren. Deshalb sollten sie laut Vogler die Präferenzenihrer einzelnen Kundengruppen gezielt herausarbeiten, damitinsbesondere in den Bereichen LED und Smart Home einen klarenZusatznutzen erbringen und so dem Preiskampf bei LED-Produktengezielt entgegentreten.Dass dieser Weg vielversprechend ist, wird durch weitereErgebnisse der internationalen Ratgeberstudie von Ledvance gestützt.Nach ihren Topprioritäten bei der Wahl eines Elektrogroßhändlersbefragt, gaben 55 Prozent der Installateure das Vertrauen in dasUnternehmen als wichtigstes Kriterium an.Elektroinstallateure vs. Großhändler - differenzierte PrioritätenGleichzeitig bereitet den Elektrogroßhändlern im Wettbewerb um dieGunst der Installateure, ihrer wichtigsten Kunden, nicht der Preisdas größte Kopfzerbrechen. Vielmehr geben 70 Prozent derVerantwortlichen an, ihre größte Herausforderung bis 2020 sei es,dass richtige und innovativste Produktportfolio anzubieten. Erst dannfolgen der richtige Preis (61 %) und die zunehmende Konkurrenz durchOnlinehändler (53 %).Mit den Präferenzen der Installateure deckt sich dieseErwartungshaltung nur teilweise. Klar ist: Nur für eine Minderheit(25 %) der befragten Installateure ist der Preis bei der Wahl ihresHändlers allein entscheidend. Für 68 Prozent stehen dagegen gute undvertrauensvolle Beziehungen oder auch ein breites Sortiment aninnovativen und stets verfügbaren Produkten im Vordergrund.Unterschiedliche Erwartungen an digitale Kanäle.Auch in Bezug auf die Möglichkeiten digitaler Plattformen decktdie Studie unterschiedliche Erwartungshaltungen auf. WährendGroßhändler annehmen, dass für die Installateure beim Online-Einkaufdie Einfachheit des Bestellprozesses (59 %) sowie das breitePortfolio (47 %) an erster Stelle stehen, bevorzugen Installateuretatsächlich die Möglichkeit von Produktvergleichen (55 %).Insgesamt raten die Autoren den Großhändlern dazu, sich eindetailliertes Bild über die verschiedenen eigenen Kunden zu machenund diese über eine aktive Unternehmenspositionierung und einprägnantes Leistungs- und Nutzenversprechen gezielt anzusprechen.Die ausführliche Studie von Ledvance mit allen Ergebnissen findenSie unter www.ews2016.com.Weitere Informationen zur Studie und zum Unternehmen Ledvancefinden Sie unter www.Ledvance.de sowiehttp://bit.ly/wholesaler_studie.Über die "Electrical Wholesaler Study 2016"Im Fokus der internationalen Ratgeberstudie steht die bislangwenig untersuchte, für die Lichtbranche wirtschaftlich jedoch enormwichtige Gruppe der Elektrogroßhändler. Um ihre Situation und ihreErwartungshaltungen im Spannungsfeld zwischen Technologiewandel,Innovationsdruck und Preiskampf näher zu beleuchten, hat dasUnternehmen Ledvance - die frühere Osram-Lampensparte - insgesamt 140Führungskräfte von Großhändlern weltweit sowie 3.600 Installateureaus Deutschland, den USA, Großbritannien, Italien, Türkei undBrasilien befragt. Dies geschah mithilfe zugeschnittener Umfragen,die teils online und teils im Rahmen von eigens veranstaltetenWorkshops im Zeitraum von Mai bis Juni 2016 durchgeführt wurden. DenDownload zur Studie finden Sie unter www.ews2016.com.ÜBER LEDVANCEMit knapp 9000 Mitarbeitern und in über 120 Ländern aktiv ist dieLEDVANCE GmbH eines der weltweit führenden Unternehmen in derAllgemeinbeleuchtung für professionelle Kunden und Endanwender. Ausdem OSRAM-Geschäftsbereich für die Allgemeinbeleuchtunghervorgegangen, umfasst die Produktpalette sowohl fortschrittlicheLED-Lampen, standardisierte LED-Leuchten, intelligente und vernetzteLösungen in den Bereichen Smart Home und Smart Building als auchtraditionelle Leuchtmittel. Seit 2017 ist LEDVANCE im Besitz einesKonsortiums unter Führung des strategischen Investors IDG Capitalsowie des führenden chinesischen Lichtunternehmens MLS und desFinanzinvestors Yiwu. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte LEDVANCE einenUmsatz von rund 1,9 Milli-arden Euro. Basierend auf einerVereinbarung mit OSRAM wird LEDVANCE weiterhin den OSRAM-Markennamenfür seine Produkte verwenden (SYLVANIA in den USA und Kanada).