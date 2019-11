Auswahlverfahren für Unterhauspräsidenten geht in vierte Runde

LONDON (dpa-AFX) - Das Auswahlverfahren für das Amt des Unterhauspräsidenten des britisdchen Parlaments ist am Montagabend auch noch in eine vierte Runde gegangen.



Nach Ausscheiden aller anderen Kandidaten um das Amt des "Speaker of the House of Commons" standen sich die beiden Labour-Abgeordneten Lindsay Hoyle und Chris Bryant gegenüber. Mit einem Ergebnis wird erst nach 21 Uhr gerechnet. Den Vorsitz über das stundenlange Prozedere führte Alterspräsident Ken Clarke.

Als Favorit galt weiterhin Hoyle, der bisher Vize-Sprecher war. Er erhielt im dritten Wahlgang 267 Stimmen. Für seinen Parteifreund Chris Bryant stimmten 169 Abgeordnete./cmy/DP/he