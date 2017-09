Auswahl von Biosimilars / Die führende Rolle des Krankenhausapothekers

Berlin (ots) - Der Bundesverband deutscher Krankenhausapotheker(ADKA e.V.) unterstützt den Einsatz von biosimilaren Antikörpernunter den Voraussetzungen einer evidenzbasierten Bewertung undAuswahl durch die verantwortlichen Ärzte und Arzneimittelkommissionender Krankenhäuser, einer sicheren Einführung in die klinische Praxisund der Durchführung der vorgeschriebenen Pharmakovigilanz-Maßnahmen.Biosimilare Antikörper stellen hinsichtlich der Effektivität undSicherheit gemäß ihrer Definition durch die EMA gleichwertigeAlternativen zum entsprechenden Referenzarzneimittel dar. Dennochbedürfen der Prozess der Auswahl von Biosimilars, ihre Verschreibungund Anwendung, sowie der Prozess des Switching eines definierten undstrukturierten Vorgehens. Pharmakovigilanz-Maßnahmen sind zuetablieren und ihre Umsetzung an allen beteiligten Stellen derProzesskette sicherzustellen. Krankenhausapothekern als Vorsitzendeoder Geschäftsführer der Arzneimittelkommissionen der Krankenhäuserkommt hierbei in folgenden Punkten eine zentrale Rolle zu:- Bereitstellung von klinisch-pharmakologischer undpharmakoökonomischer Information für Ärzte und Pflegekräfte- Implementierung von sicheren Prozessen (z.B. Dokumentation deseingesetzten Produktes einschließlich der Chargennummer für deneinzelnen Patienten)- Unterstützung der Umsetzung aller Pharmakovigilanz-Prozesseentsprechend der Zulassungstexte- Festlegung eines sicheren und nachvollziehbaren Switching-Prozessesin Absprache mit den beteiligten Ärzten- Sicherstellung eines jederzeit nachvollziehbarenVerschreibungsprozesses unter Berücksichtigung elektronischerVerschreibungssysteme- Bewertung der Kosten- und Erlössituation für das KrankenhausDas Statement des Bundesverbandes Deutscher KrankenhausapothekerADKA e.V. finden Sie auf der ADKA-Homepage und in der Zeitschrift"Krankenhauspharmazie" (Nr. 9/2017).Pressekontakt:Geschäftsführer Jürgen Bieberstein, gf@adka.deAlt Moabit 96, 10559 Berlin, Tel. 030-3980 8752, Fax - 8753Original-Content von: Bundesverband Dt. Krankenhausapotheker, übermittelt durch news aktuell