Auswärtiges Amt verurteilt nordkoreanische Raketentests

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Nordkorea hat am Montag vier ballistische Testraketen in Richtung Japanisches Meer abgefeuert: "Wir verurteilen dieses Vorgehen des Regimes in Pjöngjang in aller Schärfe und in aller Deutlichkeit", so ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Nachmittag. "Diese Tests sind eine unverantwortliche Provokation und verstoßen eindeutig gegen Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Das Regime in Nordkorea gefährdet damit nicht nur unsere Partner in der Region - allen voran Japan und Südkorea."

Das Raketen- und das Nuklearprogramm stelle auch eine Gefahr für Sicherheit und Stabilität über die Region hinaus dar, so der Sprecher weiter. "Die Bundesregierung ist sich mit allen Partnern in der Verurteilung dieser Tests einig. Wir werden uns weiter eng zum weiteren Vorgehen abstimmen und darauf drängen, dass die einschlägigen Sanktionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen gegen Nordkorea noch konsequenter umgesetzt werden. Wir werden auch dem nordkoreanischen Regime deutlich machen, dass dieses unverantwortliche Spiel mit dem Feuer immer tiefer in die internationale Isolation führt." Auch eine weitere Verschärfung der Sanktionen der Vereinten Nationen sei "angesichts des Kollisionskurses Nordkoreas gegen die internationale Gemeinschaft weiter auf dem Tisch".

Foto: über dts Nachrichtenagentur