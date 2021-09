Auswärtiges Amt verurteilt Raketentests durch Nordkorea

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Nordkorea hat zwei ballistische Raketen getestet und damit internationale Kritik hervorgerufen. "Die Bundesregierung verurteilt den jüngsten Test zweier ballistischer Raketen durch Nordkorea in aller Deutlichkeit", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Donnerstag. "Die wiederholten Tests ballistischer Raketen durch Nordkorea stellen schwerwiegende Verstöße gegen das Völkerrecht und die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen dar und gefährden die internationale und regionale Sicherheit und Stabilität."

Auch der am Wochenende erfolgte Test eines neuen Marschflugkörpers verschärfe die Spannungen auf unverantwortliche Weise. "Die Bundesregierung fordert Nordkorea erneut dazu auf, seine völkerrechtlichen Verpflichtungen einzuhalten, die Gesprächsangebote der USA und Südkoreas aufzugreifen und in ernsthafte Verhandlungen einzusteigen. Nordkorea ist zur vollständigen, unumkehrbaren und überprüfbaren Beendigung seiner Programme zur Entwicklung von Massenvernichtungswaffen und ballistischen Raketen verpflichtet", so der Sprecher.

