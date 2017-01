Auswärtiges Amt verurteilt Anschlag in Kandahar

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Das Auswärtige Amt hat den Terroranschlag auf den Gouverneur der afghanischen Provinz Kandahar verurteilt, bei dem auch Diplomaten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten getötet wurden. "Gewalt gegen Menschen, die als Diplomaten und Entwicklungshelfer im Land sind, um an einer besseren Zukunft für das afghanische Volk zu arbeiten, ist durch nichts zu rechtfertigen", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Mittwoch. "Deutschland steht gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft fest an der Seite Afghanistans und wird die afghanische Regierung weiter dabei unterstützen, das Land zu stabilisieren und seine Sicherheit zu verteidigen."

Foto: über dts Nachrichtenagentur