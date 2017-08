BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Das Auswärtige Amt hat eine Attacke in der syrischen Provinz Idlib verurteilt, bei der in der Nacht von Freitag auf Samstag sieben Mitarbeiter der "Weißhelme" getöteten wurden. "Wir verurteilen diese hinterhältige Ermordung auf Schärfste", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Montag. "Die Weißhelme haben als humanitäre Ersthelfer seit ihrer Gründung 2013 mehr als 90.000 Menschen aus den Trümmern von Häusern geborgen, oft nach Luftangriffen des syrischen Regimes."

Die Weißhelme seien für viele Menschen in Syrien ein "Symbol der Hoffnung und der Zivilcourage" geworden. "Genau gegen diese Symbolik richtet sich der Mord an den Mitarbeitern der Organisation", so der Sprecher weiter.

Foto: über dts Nachrichtenagentur