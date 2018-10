Auswärtiges Amt begrüßt IStGH-Befassung mit Venezuela

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Das Auswärtige Amt hat den gemeinsamen Verweis der Situation in Venezuela durch sechs amerikanische Staaten an den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) begrüßt. "Ende September diesen Jahres haben die OAS-Staaten Argentinien, Kanada, Chile, Kolumbien, Peru und Paraguay die Situation in Venezuela mit dem Vorwurf von Verbrechen gegen die Menschlichkeit an den Internationalen Strafgerichtshof verwiesen", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Donnerstag. Damit würden die vom IStGH eingeleiteten Vorermittlungen zur Lage in Venezuela weiter vorangebracht.

"Unsere Sorge gilt weiterhin der Wiederherstellung der demokratischen Ordnung, der Achtung der Menschenrechte sowie der Freilassung aller politischen Gefangenen", so der Sprecher weiter. Die dramatische Versorgungslage der venezolanischen Bevölkerung müsse dringend verbessert werden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur