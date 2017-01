Auswärtiges Amt begrüßt Befreiung Ost-Mossuls

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Das Auswärtige Amt hat die Befreiung Ost-Mossuls als "wichtigen Schritt im Kampf gegen IS im Irak" bezeichnet. "Die IS-Terroristen geraten mehr und mehr in die Defensive. Dazu trägt auch die Unterstützung durch die internationale Anti-IS-Koalition bei", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Mittwoch.

Der Dank gelte dem "entschlossenen Handeln und planvollen Vorgehen" der Regierung von Premierminister al-Abadi und der irakischen Sicherheitskräfte. "Auch ohne die kurdischen Peschmerga wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen." Jetzt müsse die Sicherheit im Osten der Stadt schnell wieder hergestellt werden. Außerdem müsse man die Versorgung der Bevölkerung gewährleisten, "die nach schlimmen Jahren dem Alptraum des IS-Terrors entronnen ist".

Foto: über dts Nachrichtenagentur