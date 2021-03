Auswärtiges Amt: Einreisesperren nach Khashoggi-Mord bleiben gültig

BERLIN (dpa-AFX) - Das Auswärtige Amt sieht nach der Veröffentlichung eines US-Berichts zur Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi nun größere Übereinstimmung mit Washington.



Es sei erfreulich, dass sich die USA der Position Deutschlands und der EU angenähert hätten, sagte ein Sprecher am Montag in Berlin. "In Europa gelten bereits seit 2018 Einreisesperren für mehrere mutmaßlich an der Tat Beteiligte. Das war damals eine gemeinsame Initiative Deutschlands und Frankreichs. Wir gehen davon aus, dass diese Einreisesperren für den Schengenraum unverändert gültig bleiben", sagte er, stellte aber auf Fragen keine weiteren Sanktionen in Aussicht. Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman hatte die Operation zur Gefangennahme oder Tötung Khashoggis nach Einschätzung der US-Geheimdienste genehmigt./cn/DP/stw