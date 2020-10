Ausverkauf bei SLM Solutions!

SLM Solutions-Anteilseigner brauchen heute mal wieder starke Nerven. So hat die Aktie ein Minus von rund zehn Prozent zu verarbeiten. Mittlerweile kosten die Papiere nur noch 9,90 EUR. Stehen die Bären jetzt dauerhaft auf der Kommandobrücke oder wie geht es weiter?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir einen ausführlichen Sonderreport zu SLM Solutions erstellt, den Sie hier kostenlos abrufen können.

Dieser Kursrutsch hat die mittelfristigen Aussichten merklich getrübt. Da SLM Solutions immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung rutscht. Mittlerweile errechnet sich nur noch ein Sicherheitsabstand von rund fünfzehn Prozent zum niedrigsten Stand der vergangenen vier Wochen. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 8,64 EUR in den Weg. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Wichtig ist aktuell auch der 200-Tage-Durchschnittskurs von 7,81 EUR. Für SLM Solutions sind ausgehend von dieser Betrachtungsweise demnach langfristige Aufwärtstrends zu unterstellen. Da die Aktie über ihrer 50-Tage-Linie liegt, sind die Trends im kürzeren Zeitfenster positiv.

Fazit: Bei SLM Solutions geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.