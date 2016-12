Austria Video Plattform startet zum Jahresbeginn 2017 - BILD

Premium Nachrichtenclips "made in Austria" für heimischeOnline-PlattformenWien (ots) - Am 1. Jänner 2017 geht die Austria Video Plattform(AVP) in Vollbetrieb. Erstmals in Österreich wird professionellerVideo-Nachrichtencontent heimischer Produzenten den Internet-Nutzernauf österreichischen Online-Portalen in hochwertiger redaktionellerQualität angeboten. APA-Geschäftsführer Clemens Pig: "Die 'Storys'werden online ab nun nicht nur mit Texten, Bildern und Grafiken,sondern auch vermehrt per Video 'erzählt'."Die AVP fungiert als neutrale Austauschplattform und ist offen füralle österreichischen Medienunternehmen, deren Kerngeschäft dieErstellung journalistischer Inhalte ist. Betrieben wird die Plattformvon der APA - Austria Presse Agentur, welche die technischeInfrastruktur zur Verfügung stellt und auch die Vermarktungübernimmt.Pig: "Mit der AVP bieten wir den Medien dieses Landes einenService, von dem die Teilnehmer inhaltlich wie finanziell profitierenkönnen. Und die User bekommen eine noch umfangreichere undinteressantere Berichterstattung frei Haus geliefert." Die Videoclipswerden von den teilnehmenden Online-Plattformen direkt imNachrichtenumfeld eingebettet.Finanziert wird die Videoplattform im Wesentlichen durch Erlöseaus Onlinewerbung: Durch den breiten Schulterschluss der heimischenBranche existiert in Österreich erstmals so etwas wie eine "kritischeMasse" für die Werbewirtschaft. Alle AVP-Partner zusammenrepräsentieren eine technische Online-Reichweite von deutlich über 70Prozent.Das Grundangebot an Nachrichtenvideos stellt als ersterContent-Provider zum Start der ORF zur Verfügung: mitEinzel-Beiträgen aus den Nachrichtensendungen des Tages, wie z. B.allen ZiBs, heute mittag, heute österreich und Bundesland heute.Thomas Prantner, stv. ORF-Direktor für Technik, Online und neueMedien: "Der ORF ist sehr gerne von Anfang an Partner dieserwichtigen Videokooperation mit der APA und den österreichischenZeitungen und wird mit seinem hochwertigen Qualitätscontent derORF-Information einen maßgeblichen Beitrag zum Erfolg diesesMultimediaprojekts leisten."An einer Verbreiterung des Video-Angebots wird bereits gearbeitet:"Wir sind mit vielen heimischen Produzenten von redaktionellemVideo-Content - national und regional -, aber auch mit zahlreichenInternet-Plattformen in laufenden Gesprächen. Ich bin sicher, dass inKürze zusätzlich zum hochwertigen ORF-Angebot bereits weitereVideoinhalte zur Verfügung stehen", ergänzte Pig.Zwtl.: Die derzeitigen AVP-Partner:Online-Portale:Kurier ([kurier.at] (http://kurier.at))Moser Holding ([tt.com] (http://tt.com))Oberösterreichische Nachrichten ([nachrichten.at](http://nachrichten.at))Österreich ([oe24.at] (http://oe24.at))Russmedia ([vol.at] (http://www.vol.at/), [vienna.at](http://vienna.at))Salzburger Nachrichten ([salzburg.com] (http://salzburg.com),[salzburg24.at] (http://salzburg24.at))Standard ([derstandard.at] (http://derstandard.at))Styria ([kleinezeitung.at] (http://kleinezeitung.at),[diepresse.com] (http://diepresse.com))Wiener Zeitung ([wienerzeitung.at] (http://wienerzeitung.at))Verlagsgruppe News ([news.at] (http://news.at), [profil.at](http://profil.at), [trend.at] (http://trend.at), [woman.at](http://woman.at), [tv-media.at] (http://tv-media.at), [e-media.at](http://e-media.at), [autorevue.at] (http://autorevue.at),[golfrevue.at] (http://golfrevue.at), [yachtrevue.at](http://yachtrevue.at), [gusto.at] (http://gusto.at),[lustaufsleben.at] (http://lustaufsleben.at))auto touring ([autotouring.at] (http://autotouring.at),[oeamtc.at] (http://oeamtc.at))Video-Provider:[ORF] (http://www.orf.at)[autotouring.at] (http://autotouring.at)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:APA - Austria Presse AgenturBarbara RauchwarterUnternehmenssprecherin, Leiterin Marketing & KommunikationTel.: +43 (0)1 360 60-5700barbara.rauchwarter@apa.atwww.apa.atWerner Müllner, stv. ChefredakteurTel. +43 (0)1 360 60-1000werner.muellner@apa.atwww.apa.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/339/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: APA - Austria Presse Agentur, übermittelt durch news aktuell