Austria Email bringt Heizungswärmepumpen in Deutschland auf den Markt - BILD

Geldersheim (ots) - Ab sofort ist dasHeizungswärmepumpen-Sortiment der Austria Email auch in Deutschlandverfügbar. Davon können sich Besucher der Branchenmesse ISH inFrankfurt von 14.-18. März aktuell einen Eindruck verschaffen (Halle9, Ebene 0 / Stand B 07).Austria Email Vorstand Dr. Martin Hagleitner erklärt: "90% derEnergie die in Gebäuden verbraucht wird sind auf Warmwasser undRaumheizung zurückzuführen. Heizungswärmepumpen bieten eineattraktive Chance, Energie und Kosten zu sparen: sie entziehen derUmgebungsluft Energie und wandeln diese direkt in Heizungswärme undwarmes Wasser um. So wird aus einem Teil elektrischer Antriebsenergiedie bis zu 4-fache Menge an Heizungswärme."Zwtl.: Flexible Lösungen für Neubau und SanierungAustria Email bietet unter anderem für Neubauten und für Gebäudemit geringem Wärmebedarf die Typenreihe LWPK ECO, die durch ihrekompakte Bauweise auf kleinstem Raum Heizungswärme und Warmwasserbereitstellt, sowie die Typenreihe LWP ECO, die als reineHeizungswärmepumpe ausgeführt ist. Beide sind für einen geringenWärmebedarf bis 8 kW und bis zu -20°C Außentemperatur geeignet. Fürden Bereich Sanierung stehen die Typenreihen LWP HT ECO und LWPK HTECO zur Verfügung, wobei letztere auch über einen integriertenWarmwasserbereiter verfügt. Der Arbeitsbereich beider Wärmepumpenreicht bis -25°C. Die hohe Vorlauftemperatur von 60°C und derLeistungsbereich von 11 bis 16 kW decken auch größere Anforderungenab.Die Geräte können auch für die Kühlung von Gebäuden eingesetztwerden, sind in Smart Home-Lösungen integrierbar und zeichnen sichdurch geringen Platzbedarf aus. Sie sind mit Öl, Gas, Solar, Biomasseund auch selbst erzeugtem Solarstrom kombinierbar. Der speziellentwickelte Koaxial-Wärmetauscher sorgt für doppelte Wärmeübertragungund hohe Effizienz.Über das Unternehmen: AUSTRIA EMAIL ist einer der führendeneuropäischen Hersteller von hochwertigen Warmwasserbereitern undeinziger Speicherhersteller mit eigener Entwicklung und Fertigung vonzukunftsweisenden Vlies-Isolierungen für Groß- und Pufferspeicher.Heute sind rund 340 Mitarbeiter für das Unternehmen tätig, davon ca.90% davon am Stammsitz in Knittelfeld. Austria Email exportiert in 37Märkte und erzielt jährlich ca. 65 Millionen Euro Umsatz.Rückfragehinweis:Weitere Informationen:Austria Email Niederlassung GeldersheimUrnenfelderstraße 1897505 GeldersheimHerr Birger Wilm0049/9721 97 85 510bwilm@austria-email.dewww.austria-email.deOriginal-Content von: Austria Email AG, übermittelt durch news aktuell