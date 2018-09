Austria Email AG / Groupe Atlantic: Martin Hagleitner übernimmt Konzernverantwortung für D-A-CH-Länder und weitere Marken

Wien (ots) - Seit 2010 ist Dr. Martin Hagleitner (52) als CEO derAustria Email AG, dem traditionsreichen Hersteller von hochwertigenWarmwasserbereitern, Wärmepumpen und Speichern tätig. 2015 übernahmdas französische Familienunternehmen Groupe Atlantic dieAktienmehrheit. Mit Anfang September steigt der erfahreneSpitzenmanager im Groupe Atlantic Konzern auf und übernimmtzusätzlich die Konzernleitung für die deutschsprachigen Länder sowieausgewählte Marken.Der International Director der Groupe Atlantic, Gilles Romagne,erklärt dazu: "Wir freuen uns mit dem unternehmerischen ÖsterreicherMartin Hagleitner in den kommenden Jahren die Märkte und Standortedes Konzernes im Rahmen unserer globalen Expansion dynamisch weiterzu entwickeln!" In den vergangenen Jahren hat der Konzern denStandort Knittelfeld mit größeren Investitionen sowie der Verlagerungvon innovativen Spezialprodukten und Sonderserien gestärkt.Neben seiner Tätigkeit für Austria Email ist Hagleitner inAufsichtsräten und im Vorstand der österreichischenBrancheninitiative Zukunftsforum SHL zur Erneuerung von Heizungs- undWarmwasserbereitungsanlagen engagiert.Die 1968 gegründete GROUPE ATLANTIC ist ein französisch geführterFamilienkonzern mit mehr als 7.100 Beschäftigten in 23 Werkenweltweit; sie erzielt im Vorjahr einen Umsatz von 1,66 Mrd. Euro.2015 übernahm die Groupe Atlantic die Aktienmehrheit an der AustriaEmail AG.GROUPE ATLANTIC entwickelt leistungsstarke, wettbewerbsfähigeLösungen für Warmwasser, Warmluft, Belüftung, Klimaanlagen undHeizungen. Diese werden in mehr als 60 Ländern der Welt vertriebenund eignen sich für Ein- oder Mehrfamilienhäuser, Büros,Ladengeschäfte, Schulen, Flughäfen, Krankenhäuser und alle anderengewerblich genutzten Gebäude.[www.austria-email.at] (http://www.austria-email.at)[www.groupe-atlantic.com] (http://www.groupe-atlantic.com)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Dr. Martin Hagleitnermhagleitner@austria-email.at+43 664 831 94 54Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12520/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Austria Email AG, übermittelt durch news aktuell