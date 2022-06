Australischer und neuseeländischer Dollar: Das sieht nicht gut aus!

Der australische und der neuseeländische Dollar haben am Montag im asiatischen Handel gegenüber ihren wichtigsten Gegenwährungen nachgegeben, da die Anleger auf die US-Inflationsdaten warteten, die den Kurs der US-Notenbank für eine Zinserhöhung in der kommenden Zeit mitbestimmen könnten. Die Inflationsdaten, die am Freitag veröffentlicht werden, werden voraussichtlich einen Anstieg von 0,7 Prozent auf Monatsbasis im Mai zeigen, gegenüber 0,3 Prozent… Hier weiterlesen