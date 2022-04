Australischer und neuseeländischer Dollar fallen!

Der australische und der neuseeländische Dollar haben am Montag im asiatischen Handel gegenüber ihren wichtigsten Gegenwährungen nachgegeben, während die asiatischen Aktienmärkte angesichts eines Anstiegs der Covid-Fälle in Chinas Hauptstadt Peking, der Sorgen über die Umsetzung strengerer Restriktionen zur Eindämmung des Ausbruchs hervorrief, fielen. Fälle häufen sich in Shanghai - 22.000 neue COVID-19-Infektionen Im Geschäftsviertel Chaoyang begannen dreitägige Massentests bei den… Hier weiterlesen