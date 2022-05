Australischer und neuseeländischer Dollar: Hoch hinaus!

Der australische und der neuseeländische Dollar sind am Montag im asiatischen Handel gegenüber ihren wichtigsten Gegenwährungen gestiegen, während der Yen nachgab, da eine Lockerung einiger Virenbeschränkungen in wichtigen chinesischen Städten und sinkende Erwartungen an aggressive Zinserhöhungen durch die US-Notenbank noch in diesem Jahr die Risikostimmung stützten. In Peking und Shanghai wurden die Covid-Beschränkungen am Wochenende angesichts eines Rückgangs der Infektionen… Hier weiterlesen