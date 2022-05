Australischer Dollar: Alles halb so schlimm?

Der australische Dollar steigt Der australische Dollar ist am Freitag im asiatischen Handel gegenüber seinen wichtigsten Gegenwährungen gestiegen, während der japanische Yen angesichts der steigenden Risikobereitschaft fiel, da beruhigende Kommentare des Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell dazu beitrugen, die Bedenken hinsichtlich aggressiverer Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation zu verringern. Werden die Zinssätz angehoben? In einem Interview mit Marketplace am Donnerstag… Hier weiterlesen