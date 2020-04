Australischer Chefmediziner gegen Alltagsmasken

CANBERRA (dpa-AFX) - Der Chefmediziner der australischen Regierung, Brendan Murphy, rät in der Corona-Krise von den Behelfsmasken im Alltag ab.



"Wir sagen noch mal, dass sie nicht empfohlen sind. Wir haben eine Zahl von sehr wenigen (Virus-)Fällen, und diese Masken sind oft von nicht besonders guter Qualität", sagte Murphy am Freitag bei einer Pressekonferenz mit Premierminister Scott Morrison.

Murphy wiederholte ein altes Argument in der Debatte um nicht-medizinische Masken: Sie vermitteln seinen Worten nach ein falsches Gefühl der Sicherheit und führen dazu, dass sich die Menschen nicht an die Abstandsgebote halten. Also würden Masken für die Allgemeinheit nicht empfohlen. "Das haben wir während der Pandemie immer wieder gesagt."

In Australien wurden bislang rund 6670 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 gemeldet, der die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. Wie Neuseeland ist es auch Australien bisher gelungen, die Kurve der Infektionen relativ niedrig zu halten./ca/DP/fba