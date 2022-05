Australische und neuseeländische Dollars: Unruhiges Fahrwasser!

Australische und neuseeländische Dollars verlieren Der australische und der neuseeländische Dollar haben am Donnerstag im asiatischen Handel gegenüber ihren wichtigsten Gegenwährungen an Wert verloren, nachdem starke US-Inflationsdaten Sorgen über aggressive Zinserhöhungen und deren Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum geschürt hatten. Die Daten vom Vorabend zeigten, dass die Inflation in den USA im April weniger als erwartet zurückging, was die Erwartungen für… Hier weiterlesen