Australische Telstra streicht 8000 Stellen

CANBERRA (dpa-AFX) - Australiens größte Telekommunikationsfirma, Telstra, will in den kommenden drei Jahren 8000 Stellen streichen - die meisten davon im Management.



Der Stellenabbau sei Teil einer groß angelegten Umstrukturierung, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zudem wolle Telstra in neue Technologie investieren, hieß es. Unter anderem würden bis zu 1500 neue Stellen in der Softwareentwicklung und Netzsicherheit geschaffen.

Mit der Umstrukturierung reagiere das Unternehmen auf Veränderungen auf dem Telekommunikationsmarkt, sagte der Vorstandsvorsitzende Andy Penn. In der Zukunft werde die Belegschaft der Firma kleiner und beweglicher sein, um sich diesen Veränderungen besser anpassen zu können.

Das Unternehmen, das zwischen 1997 und 2006 vollständig privatisiert wurde, beschäftigt derzeit rund 32 000 Menschen. Telstra will nach eigenen Angaben 50 Millionen australische Dollar (32 Millionen Euro) zur Unterstützung und Umschulung der von den Streichungen betroffenen Mitarbeiter zur Verfügung stellen.