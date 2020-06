Australische Notenbank bestätigt Leitzins - Optimistischerer Ausblick

SYDNEX (dpa-AFX) - Die australische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet nicht angetastet und sich etwas optimistischer als zuletzt gezeigt.



Der Leitzins verharre bei 0,25 Prozent, teilte die Bank of Australia (RBA) am Dienstag in Sydney mit. Die Entscheidung war erwartet worden. Angesichtes der Beruhigung der Finanzmärkte und fallender Corona-Zahlen hatte die Notenbank ihre Anleihekäufe im Mai deutlich reduziert.

Insgesamt zeigte sich die Notenbank zuversichtlicher. "Es ist möglich, dass der Abschwung weniger ausgeprägt sein wird als zuvor erwartet", sagte Notenbankchef Philip Lowe. Die beispiellose Lockerung der Geldpolitik und die expansive Fiskalpolitik hätten die Wirtschaft in der schwierigen Lage gestützt.

Australien ist bisher besser als andere Länder durch die Corona-Krise gekommen. "Die Rate der Neuinfektionen ist deutlich zurückgegangen und einige Beschränkungen seien früher als erwartet gelockert worden", sagte Lowe. Es gebe Anzeichen dafür, dass sich die Zahl der Arbeitsstunden stabilisiere. Zudem gebe es Signale für eine Erholung des privaten Konsums./jsl/la/jha/