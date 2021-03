Australis Aktie: Erwirbt Green Therapeutics als Teil der Expansionsstrategie!

Australis Capital Inc. (OTCQB:AUSAF) hat zugestimmt, das Cannabisunternehmen Green Therapeutics LLC in einem Deal im Wert von zwischen 8 Mio. CA$ (6,4 Mio. $) und 10 Mio. CA$ zu kaufen. Durch den Kauf würde das in Las Vegas ansässige Unternehmen Eigentümer des Green Therapeutics-Portfolios werden, zu dem GT Flowers, TsunamiTM und ProvisionsTM gehören.

Mit dem Deal wird auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung