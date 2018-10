Australier Orlando Marzo als bester Bartender der Welt ausgezeichnet

Berlin (ots/PRNewswire) -Globaler Wettbewerb hat in seinem 10. Jahr die Cocktail-Szenegehörig aufgemischtOrlando Marzo, der im gefeierten Restaurant Lûmé in Melbournearbeitet, ist im weltweit größten Barkeeper-Wettbewerb "WORLD CLASSGlobal Bartender of the Year 2018" zum besten Barkeeper der Weltgekürt worden.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/765964/WORLD_CLASS_Bartender.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/765963/WORLD_CLASS_Bartender_1.jpg )Orlando konnte sich gegen 10.000 Bartender-Konkurrenten aus allenTeilen der Welt in einem Wettstreit durchsetzen, der sich über fünfKontinente, sechs Monate, Hunderte von Herausforderungen undunzählige Cocktails erstreckte. Der Contest fand in einem viertägigenFinale seinen Höhepunkt, bei dem 56 der branchenweit besten Barkeeperim globalen kulturellen Hotspot Berlin ihre Kunst zeigten.Es war selbst für einen routinierten Top-Bartender wie Orlandokein Kinderspiel, bis an die Spitze vorzudringen, seine Cocktailserwiesen sich jedoch als so überzeugend, dass die Preisrichter imSturm erobert waren. Diageo Global Cocktailian und WORLD CLASS-JurorLauren Mote kommentiert: "Alle Finalisten haben ihr Bestes gegeben,aber Orlando war einfach auf einem anderen Level. Der ZacapaAperitif, den er für die 'Vorher - Nachher'-Challenge kreiert hat,war mit das Beste, was ich je probiert habe, und die Art und Weise,wie er im 'Cocktail Clash'-Finale seine Nerven behielt - also fürmich ist dies das Zeichen eines echten WORLD CLASS-Bartenders.Einfach Weltklasse!".Zur Frage, wie er es so weit gebracht hat, erklärt derfrischgebackene Gewinner, alles laufe auf harte Arbeit und dieunglaubliche Unterstützung durch sein heimisches Bar-Team hinaus."Ich kann es einfach immer noch nicht fassen!", so Orlando."Allein die Tatsache, hier zu sein, mit den besten Bartendern derWelt zu konkurrieren und dies vor einer Jury, in der einige derberühmtesten Namen der Branche versammelt sind, war eine einmaligeGelegenheit, aber tatsächlich zu gewinnen? Ich bin immer noch vollgeschockt. Ohne die Unterstützung meines tollen Teams zu Hause hätteich das nie geschafft - sie haben mich auf Schritt und Trittangefeuert!"Die WORLD CLASS jährt sich 2018 zum 10. Mal, und die Gäste desdiesjährigen Finales in Berlin wurden mit einer Show verwöhnt, dieihresgleichen sucht. In einer eklektischen Hauptstadt, die für ihreextrem angesagte Barszene bekannt ist, wurden Trends gesetzt, neueWege beschritten und die Grenzen der Mixologie ausgetestet wieniemals zuvor. Der Wettbewerb begann am Freitag, den 5. Oktober, alssich Dutzende der weltweit besten Mixologen zum jährlichen Haupteventim Bereich Bartending versammelten. Am Montag war das Teilnehmerfelddann nach einem anstrengenden Wochenende mit jeder Menge Tests undPrüfungen auf die letzten vier Kandidaten eingegrenzt, die alleRegister ihres Bartender-Könnens zogen, um im großen 'CocktailClash'-Finale zu bestehen.Trotz des diesjährig außerordentlich hohen Standards konnte sichOrlando als Top-Kandidat von den Besten der Besten absetzen. MitDiageos preisgekrönten Reserves schuf er Magie für die Preisrichter,setzte neue, nie zuvor erreichte neue Standards für nachhaltigesBartending in der Ketel One 'Better Drinking'-Challenge, und behieltauch in der 'Flavours of a Nation'-Runde mit seiner innovativenVersion eines klassischen Johnnie Walker Black Label Highballsouverän die Oberhand. Als er im großen 'Cocktail Clash'-Finaledirekt gegen seine Mitstreiter antrat, wo er am Stück atemberaubendeKreationen zauberte, gab es kein Halten mehr, und sein Sieg war klareSache.Orlando hat ein fantastisches Jahr vor sich - er wird die Chancehaben, als Repräsentant für Diageo durch die Welt zu reisen,individuelle Drinks an exotischen und legendären Orten zu mixen, undWettbewerbe zu bewerten. Mit der Anerkennung als einer der Besten derBranche wird er zudem als 10. Mitglied in die WORLD CLASS Hall ofFame aufgenommen.Emily Wheldon, Global Head of WORLD CLASS, erklärt: "Wir wolltenden 10. Geburtstag der WORLD CLASS mit dem größten und bestenglobalen Finale der Welt begehen - und das ist uns gelungen! DieCocktailkultur hat weiterhin Hochkonjunktur, und unsereWeltklasse-WORLD CLASS-Finalisten haben in den letzten vier Tagen inBerlin den Standard für das kommende Jahr definiert. DieÖrtlichkeiten waren spektakulär, die Aufgaben innovativer undspannender als je zuvor und das zur Schau gestellte Talent warbeispiellos. Das Ziel der WORLD CLASS lautet, die Menschen zuinspirieren und sie für gute Drinks zu interessieren, so wie sie sichfür gutes Essen begeistern können, und das haben wir an diesemWochenende hier erreicht!"WORLD CLASS möchte die Menschen zu bewusstem Genuss inspirierenund die Zukunft der Trinkkultur mitgestalten, sei es zu Hause oder ineiner Bar. 