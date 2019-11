Australiens Premier Morrison will bestimmte Klima-Proteste verbieten

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc":

BRISBANE (dpa-AFX) - Der australische Premierminister Scott Morrison will nach eigener Aussage Klima-Proteste verbieten lassen, die der Bergbauindustrie schadeten.



Vor Industrievertretern in Brisbane rief er Unternehmen am Freitag auf, Demonstranten zu ignorieren, die "Wirtschaftssabotage" betrieben.

Sein Aufruf folgt der Festnahme etlicher Demonstranten bei Protesten gegen eine internationale Bergbaukonferenz in Melbourne am Mittwoch. Morrison bezeichnete die Klima-Aktivisten als "Anarchisten" und warf ihnen vor, Unternehmen schaden zu wollen. Seine Regierung suche nach Mechanismen, mit deren Hilfe man "dieses maßlose und egoistische Vorgehen" der Demonstranten verbieten könne, das die Lebensgrundlage vieler Australier gefährde, sagte Morrison.

Zuvor hatte Innenminister Peter Dutton gefordert, dass Demonstranten für die Polizei-Einsätze zahlen sollten, die durch ihr Verhalten provoziert würden. "Viele von ihnen glauben nicht einmal an die Demokratie", sagte Dutton dem Sender Nine Network. "Hier geht es nicht um Redefreiheit. Es geht nicht darum, protestieren zu dürfen. Diese Menschen lehnen unsere Lebensweise gänzlich ab", sagte Dutton./fw/DP/men