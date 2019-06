Australien senkt Leitzins erstmals seit drei Jahren

SYDNEY (dpa-AFX) - Die Notenbank Australiens hat ihren Leitzins erstmals seit knapp drei Jahren verringert.



Wie die Zentralbank am Dienstag in Sydney mitteilte, sinkt der Zins um 0,25 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent. Es ist der erste Zinsschritt seit September 2016. An den Märkten wurde der Schritt bereits erwartet, weil die Notenbank ihn in Aussicht gestellt hatte. Der australische Dollar reagierte dementsprechend nur kurz auf die Entscheidung.

Notenbankchef Philip Lowe begründete die Zinssenkung mit dem sich abschwächenden Arbeitsmarkt und der schwachen Inflation. Zudem verwies er auf die schwächere Weltwirtschaft und den Handelskonflikt zwischen den USA und China. Australien ist davon besonders betroffen, weil das Land als Rohstofflieferant Chinas einer der wichtigsten Handelspartner der Volksrepublik ist. Jede wirtschaftliche Abschwächung in China schlägt damit auf Australien durch.

Bereits in den vergangenen Quartalen hat sich das Wachstum Australiens abgeschwächt. Eine besondere Belastung stellt der heimische Immobilienmarkt dar, wo die Preise jahrelang stark gestiegen waren und aktuell rückläufig sind. Der daraus resultierende Vermögenseffekt lastet auf dem privaten Verbrauch./bgf/jkr/jha/