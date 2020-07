Australien denkt über Sondervisa für Bürger Hongkongs nach

CANBERRA (dpa-AFX) - Australiens Regierung erwägt die Vergabe von Sondervisa an Bürger Hongkongs, die durch Chinas umstrittenes Sicherheitsgesetz für die frühere britische Kronkolonie gefährdet sein könnten.



Die Lage in der chinesischen Sonderverwaltungsregion sei "sehr besorgniserregend", sagte Premierminister Scott Morrison am Donnerstag in der Hauptstadt Canberra. Seine Regierung denke "sehr aktiv" über Möglichkeiten nach, Hongkongern Schutz zu bieten.

Eine Ankündigung werde es erst geben, wenn eine Entscheidung gefallen sei, sagte Morrison. "Aber wenn Sie fragen, ob wir bereit sind, uns zu engagieren und Unterstützung zu leisten, dann ist die Antwort "Ja"", ergänzte der Premier. Als Reaktion auf das Sicherheitsgesetz hatte der britische Premierminister Boris Johnson zuvor bis zu drei Millionen Bewohnern Hongkongs eine Einbürgerung in Aussicht gestellt. Dies stößt in Peking auf heftigen Widerstand.

Die Beziehungen zwischen Australien und seinem wichtigsten Wirtschaftspartner China sind derzeit angespannt - vor allem, seitdem die Regierung in Canberra eine unabhängige internationale Untersuchung zum Ursprung des Coronavirus in China gefordert hatte. Peking wirft Australien seinerseits Spionage vor und hat chinesische Studenten und Touristen vor Reisen in das Land gewarnt./sub/DP/nas