Australien: Startet Projekt zur digitalen Währung der Zentralbank!

Wie die Reserve Bank of Australia am Montag mitteilte, arbeitet sie mit der Commonwealth Bank of Australia (OTC:CMWAY), derNational Australia Bank Limited (OTC:NABZY) und dem Finanzdienstleistungsunternehmen Perpetual zusammen, um die “Implikationen” einer Großhandelsform einer blockkettenbasierten digitalen Zentralbankwährung (CBDC) zu untersuchen.

Die australische Zentralbank erklärte in einer Erklärung, dass sie die Entwicklung eines Proof-of-Concept für die Ausgabe einer symbolisierten Form des CBDC ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung