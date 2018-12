Australien: Gesundheitsprogramme mit großer Wirkung - eine Blaupause für Deutschland?

München (ots) - Medizinischer Fortschritt kann das Leben vonPatientinnen und Patienten nur verbessern, wenn er auch bei ihnenankommt. Was nutzen neue Medikamente oder Impfstoffe, wenn sie dieMenschen nicht oder nicht in ausreichendem Maße erreichen? Dass dasauch in Deutschland ein Thema sein kann, zeigt ein Blick ans andereEnde der Welt. Australien macht vor, wie man mit konzertiertenAktionen und Gesundheitsprogrammen die Gesundheit von Menschenerheblich verbessern kann. Eine Blaupause für Deutschland?Lesen Sie den ganzen Artikel auch auf Pharma Fakten:http://ots.de/1nZruv.HPV und HCV - leicht zu verwechseln und doch so unterschiedlich:HPV steht für das Humane Papillomvirus. Die Erkenntnis, dass dasHP-Virus verschiedene Karzinome wie Gebärmutterhalskrebs auslösenkann - was letztlich zur Entwicklung der HPV-Impfung führte - brachtedem deutschen Wissenschaftler Harald zur Hausen den Nobelpreis ein.An den HPV-Impfraten in seinem Heimatland verzweifelt der Medizinerallerdings; nur rund 40 Prozent der Mädchen sind geimpft, sagt zurHausen im Interview mit dem Krebsinformationsdienst. "Skandalösniedrig" findet er das und "meilenweit" von den 85 Prozent entfernt,die geimpft sein müssten, um die Infektionskette zu durchbrechen.Impfen gegen HPV-Infektionen ist aktive Krebsprophylaxe.Voraussetzung dafür: Man lässt sich impfen.Hinter der Abkürzung HCV versteckt sich hingegen das HepatitisC-Virus. Es löst eine Leberinfektion aus, die viele Jahre als schwerbehandelbar galt. Dies hat sich in den Jahren seit 2014 geändert.Eine neue Generation direkt wirkender antiviraler Medikamente machtes heute möglich, die Krankheit in der Regel in acht Wochen aus demmenschlichen Körper zu verbannen - und das fast ohne Nebenwirkungen.Deutschland aber hat es gerade geschafft, von der Liste der Ländergestrichen zu werden, die auf einem guten Weg sind, die Eliminierungder Leberinfektion bis zum Jahr 2030 zu erreichen. Der Grund: Espassiert zu wenig, um die zu finden, die infiziert sind, es abernicht wissen; Deutschland drückt sich vor der HCV-Dunkelziffer. Dieneuen Medikamente haben die Möglichkeit erst geschaffen, dass dieInfektion ausgerottet werden könnte. Voraussetzung dafür: Manbehandelt die Infizierten.Australien sagt Hepatitis C einen konzertierten Kampf anAufklären, vorbeugen, testen, behandeln - das will dieaustralische Regierung im Rahmen ihrer "National Hepatitis CStrategy". Die Zahl der Infizierten wird in Australien auf rund200.000 geschätzt (Stand: Ende 2016); jedes Jahr kommt es zutausenden Neuerkrankungen - vor allem in der Drogenszene. Als "SilentKiller" gebrandmarkt, gilt das Virus offiziell als "significantpublic health issue" - ein erhebliches Problem für die öffentlicheGesundheit. Kernpunkt ist der diskriminierungsfreie Zugang für alleBetroffenen, also unabhängig davon, wie und wo sie sich infizierthaben. Zum Programm gehören auch Abkommen mit den Herstellernantiviraler Medikamente; sprich: Preisverhandlungen, die aufMengenrabatten beruhen. "In Australien gibt es ein politischesBekenntnis zur Eliminierung, was u.a. dazu geführt hat, dass dieRegierung zentral einen Großeinkauf von Medikamenten getätigt hat -und dass trotz eines föderalen Systems, wie es auch bei unsexistiert", sagt der Hepatitis-Experte Achim Kautz. Insofern sieht erdas Programm durchaus als mögliche Blaupause für Deutschland.Laut der australischen Regierung erhielten schätzungsweise 14Prozent aller Menschen, die zu Beginn von 2016 mit chronischerHepatitis C infiziert waren, eine Behandlung - die Mehrheit (93 %)davon wurde noch im selben Jahr geheilt. Wie ernst das Programm aufpolitischer Ebene genommen wird, zeigt dieses Beispiel: Weil seit demJahr 2017 die Behandlungsquoten zurückgehen, hat die Regierungreagiert und rund eine Millionen australische Dollar in zusätzlicheAufklärungskampagnen gesteckt; denn: "Es ist eine Tragödie, dasshunderttausende Australier lebensrettende Therapien verpassen, dieHepatitis C in wenigen Wochen mit wenigen Nebenwirkungen heilenkönnen, wo doch diese Behandlung mit der Verordnung durch denAllgemeinarzt jederzeit verfügbar ist", sagt Helen Tyrrell, Chefinvon Hepatitis Australia. Von dem Ziel, Hepatitis C zu eliminieren,will man sich nicht abbringen lassen.Ziel des Impfprogramms: Gebärmutterhalskrebs dramatisch reduzierenAuch in Sachen HPV-bedingter Krebsbekämpfung hat sich Australienfür einen konsequenten Weg entschieden. Bereits seit 1991 wurde dortein sogenanntes Papscreening eingeführt, das von 80 Prozent derFrauen angenommen wurde. Allein das hat die Häufigkeit vonGebärmutterhalskrebs mehr als halbiert. Als der erste HPV-Impfstoffauf den Markt kam, war Australien im Jahr 2007 das erste Land, dasein nationales Impfprogramm eingeführt hat, das mit regelmäßigenScreenings begleitet wird. Seit 2013 ist auch die Impfung der Jungenvorgesehen (in Deutschland seit 2018) - nicht nur, weil sieHPV-bedingte Krebsarten entwickeln können, sondern auch, weil sieÜberträger sind.Die Impfquoten sind hoch: Fast 80 Prozent der Mädchen und über 70Prozent der Jungen werden über das Programm erreicht. Die Studie"The projected timeframe until cervical cancer elimination inAustralia: a modelling study", die in der Fachzeitschrift The Lancetveröffentlicht wurde, zeigt nicht nur, was mit der Konsequenz desProgramms alles erreicht wurde. Auf der Basis der Daten wagen dieWissenschaftler auch einen Ausblick: Wenn hohe Impf- undScreeningraten auf dem Niveau gehalten werden, dürfte die jährlicheInzidenz von Gebärmutterhalskrebs bis zum Jahr 2020 auf sechs und bis2028 auf vier neue Fälle pro 100.000 Frauen fallen."Gebärmutterhalskrebs ist ´on track`, um als Problem der öffentlichenGesundheit in Australien eliminiert zu werden", so das Fazit derAutoren. "Allerdings müssen dazu die Screening- und Impfinitiativenbeibehalten werden, um weiterhin die sehr geringe Inzidenz von undSterberate durch Gebärmutterhalskrebs zu erreichen".Die Erfolgsformel dürfte in der Erkenntnis liegen, dass es nichtreicht, eine Impfung zur Verfügung zu stellen. Wenn die Menschennicht zum impfen kommen, muss man eben dorthin gehen, wo die Menschensind - in Australien sind das die Schulen. Immerhin: Ende November2018 hat der Gemeinsame Bundesausschuss ein organisiertes Programmzur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs in Deutschlandbeschlossen. Es soll 2020 starten.http://ots.de/wukQnD.Pressekontakt:Redaktion Pharma Faktenwww.pharma-fakten.deE-Mail: redaktion@pharma-fakten.dehttp://twitter.com/pharmafaktenOriginal-Content von: PHARMA FAKTEN, übermittelt durch news aktuell